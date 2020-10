Cronaca



Beccato mentre spaccia cocaina, denunciato marocchino

sabato, 10 ottobre 2020, 09:56

Ieri pomeriggio la polizia ha denunciato un cittadino marocchino per spaccio di sostanze stupefacenti.



Intorno alle 17, nei pressi del parco fluviale in zona Nave, una volante ha notato a distanza un uomo in bicicletta avvicinarsi ad una macchina parcheggiata con due persone sopra. Dopo un breve scambio di qualcosa, l’uomo in bici si è allontanato per poi tornare pochi minuti dopo dai due uomini che aspettavano. A quel punto, intuendo che il magrebino fosse andato a recuperare della sostanza stupefacente da un nascondiglio, gli operatori sono intervenuti bloccando gli acquirenti (due italiani di circa 30 anni) e, dopo un breve inseguimento, anche lo spacciatore, J.A., 26 anni, che durante la fuga si è disfatto di un involucro, poi recuperato, con all’interno una dose di 0,3 grammi di cocaina. Addosso aveva 145 euro in banconote di piccolo taglio presumibile provento di spaccio che sono state sequestrate.



L’uomo è stato denunciato a piede libero.