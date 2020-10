Cronaca



Borsa di studio “Piero Mungai” e assemblea dei soci: l’ottobre della Croce Verde

martedì, 6 ottobre 2020, 08:23

Dopo il ‘tutto esaurito’ registrato con la conferenza con il prof. Pregliasco, focalizzata sulle misure per contenere la pandemia di Covid-19, la Croce Verde P.A. Lucca non si ferma. Per la metà di ottobre, in programma alcune iniziative destinate non soltanto ai soci, ma anche a tutti i giovani aspiranti medici della provincia di Lucca.

In vista del rinnovo del consiglio direttivo dell’associazione, è convocata l'assemblea ordinaria dei Soci c/o la Sede di Lucca (v.le Castracani 468/D).

Prima convocazione: venerdì 16 ottobre, ore 10.00; seconda convocazione: sabato 17 ottobre, ore 10.00.

Ordine del giorno:

nomina Commissione elettorale;

nomina Collegio dei Probiviri;

nomina Organo di Controllo.

Per quanto riguarda gli studenti al primo anno di Medicina e Chirurgia della provincia di Lucca, c’è tempo fino al 15 ottobre per richiedere la borsa di studio “Piero Mungai”, del valore di 3mila euro. Basato su criteri di merito, il contributo può essere richiesto da studenti residenti nei comuni di Castelnuovo Garfagnana, Capannori, Coreglia Antelminelli, Lucca, Viareggio. Le domande possono essere presentate presso gli uffici dell’associazione o inviate via mail a cvlucca@croceverdelucca.it. Per maggiori informazioni, consultare la pagina dedicata sul sito www.croceverdelucca.it.