Cade dalla scala mentre pota la siepe a Maggiano, interviene Pegaso

domenica, 18 ottobre 2020, 10:20

Non conosciamo l'autore di questo articolo apparso nel dicembre 2019, ma avendolo scoperto solo ora ci complimentiamo per averci rappresentato così come siamo

domenica, 18 ottobre 2020, 10:01

Un giovane professore francese, padre di un figlio, insegnante di storia, geografia ed educazione civica è stato decapitato davanti alla propria scuola da un 18enne islamista: già, ma Macron e... Conte hanno in testa solo il Coronavirus

sabato, 17 ottobre 2020, 20:14

"Non possiamo essere trattati come carne da macello – conclude – nel silenzio assordante del Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese". Brevissimo commento del direttore (ir)responsabile

sabato, 17 ottobre 2020, 19:36

Una donna di circa 50 anni è stata salvata in extremis, questo pomeriggio, verso le 17.30 nella sua abitazione a San Donato, dove è rimasta intossicata dall'invisibile killer del monossido di carbonio. Sarebbero stati i figli, una volta entrati in casa, ad aver trovato la madre nel letto priva di...

sabato, 17 ottobre 2020, 18:01

Lucca è la seconda città del centro-Italia per percentuali e qualità della raccolta differenziata, con l’81 per cento - pari merito con Parma - e a cinque punti di distanza da Ferrara, che si piazza al primo posto.

sabato, 17 ottobre 2020, 17:54

La dittatura politico sanitaria è instaurata. Per, dicono, contrastare i contagi, ma non usando il buonsenso, non basteranno mai le misure che stanno adottando per cui non solo il coprifuoco, ma anche peggio, magari l'arresto e, perché no?, i campi di... concentramento