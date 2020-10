Cronaca



Convivium per persone sorde a Lucca

sabato, 17 ottobre 2020, 16:52

Iniziativa organizzata dalla Domus Romana in partenariato con ENS Ente Nazionali Sordi e Cesvot Centro Servizi Volontariato Toscana, destinata ai Sordi di Lucca.



Un’opportunità stimolante per favorire l’accessibilità alle persone con disabilità alla conoscenza in forma partecipativa della Storia della loro città.



È stato un incontro edificante, molto gradito e partecipato con interesse dagli intervenuti. Accompagnati da interprete LIS e da guida specializzata sono stati guidati in un percorso cittadino alla scoperta delle testimonianze storiche di Lucca. Tappa centrale è stata poi la Domus Romana dove hanno potuto conoscere l’evoluzione di 2000 anni della città.



Il Convivium si è concluso con la Gustatio Domus. Un’esperienza insolita e gustosa che ha coinvolto ulteriormente e piacevolmente gli intervenuti. Nei suggestivi ambienti del Sito Archeologico hanno potuto gustare pietanze e bevande preparate rigorosamente da menu della cucina antica Roma e con gli ingredienti succedanei degli originari utilizzati all’epoca.



Alla fine il presidente dell’Ens di Lucca Andrea Pagano ha desiderato sottolineare l’ottimo livello della manifestazione sia per i contenuti e sia per la professionale accoglienza, ringraziando sentitamente a nome di tutti i partecipanti.