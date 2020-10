Coronavirus: 517 casi positivi nell’Asl Toscana nord ovest, 43 nuovi contagi in Lucchesia

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 22 ottobre 2020, 18:00

In forza dell’ordine di carcerazione, eseguito dagli uomini della squadra mobile, Salvatore Iorio dovrà scontare una pena di 3 anni e otto mesi di reclusione per furti e altri reati contro il patrimonio

mercoledì, 21 ottobre 2020, 20:53

Figli e figliastri all'epoca del Covid-19? Sicuramente no, ma è indubbio che il secondo appuntamento con le Conversazioni in San Francesco, protagonisti Alan Friedman e il premio Nobel per l'economia Michael Spence, è andato in scena il giorno seguente le rigide misure varate dal premier Conte per fronteggiare l'emergenza

mercoledì, 21 ottobre 2020, 20:10

Dati ufficiali ci dicono che in Italia ci sono nelle sole strutture ospedaliere pubbliche circa 150 mila posti letto con qualche scostamento tra le Regioni rispetto al valore medio di 2,5 posti ogni 100 mila abitanti, mentre i posti in terapia intensiva sono complessivamente circa 5 mila 100

mercoledì, 21 ottobre 2020, 19:32

Si chiama Franco Fabbri ed è un diversamente abile che abita a Lucca. Alcuni giorni fa, come accade da anni, si è recato alla guida della propria auto in centro storico e, dovendo sbrigare le solite questioni, ha parcheggiato dove parcheggia spesso, in via del Gonfalone, di fronte alla fontana,...

mercoledì, 21 ottobre 2020, 18:21

Anche gli incontri di “gruppi definiti” possono continuare. Stop a convegni, spettacoli e concerti organizzati da parrocchie e diocesi

mercoledì, 21 ottobre 2020, 12:24

Prese nuovamente di mira dai ladri le abitazioni di Via dei Pezzini, nella zona dell'ex ristorante "Quattro Mura" a Gragnano, nel comune di Capannori