Coronavirus, 71 nuovi casi tra Lucca e Piana

sabato, 31 ottobre 2020, 17:15

I titolari delle palestre oggi pomeriggio si sono dati appuntamento sugli spalti delle Mura per organizzare un sit-in pacifico e dire "no" alle restrizioni governative. Foto di Ciprian Gheorghita

sabato, 31 ottobre 2020, 12:36

Mi capitato di non parlare benissimo dell’Istituto Superiore di Sanità, non delle persone ma della struttura, che presenta gli stessi problemi comuni a tutte le strutture pubbliche dipendenti dalla partitica per nomine, distribuzione delle risorse e indirizzi operativi

venerdì, 30 ottobre 2020, 16:06

In Lucchesia questi i casi di contagio: Altopascio 14, Capannori 29, Lucca 38, Montecarlo 2, Pescaglia 3, Porcari 6. Nessun decesso

venerdì, 30 ottobre 2020, 15:36

Questa è la locandina del quotidiano Il Tirreno: perché 'gridare' la morte di una donna chiamando in causa il Covid? Non è un modo per creare solo paura, per di più senza specificare alcunché? Locandina acchiappa paurosi?

venerdì, 30 ottobre 2020, 14:01

L'amministrazione comunale, attraverso Lucca Riscossioni e Servizi srl, sta realizzando una serie di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nei cimiteri del territorio comunale

venerdì, 30 ottobre 2020, 13:36

Semplificazione, vicinanza al cittadino e un comune sempre più smart. Questi sono gli elementi che caratterizzano i certificati anagrafici, da oggi rilasciati nelle tabaccherie per evitare file agli sportelli di via San Paolino