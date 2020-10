Coronavirus, altri 51 positivi tra Lucca e Piana

Altri articoli in Cronaca

martedì, 27 ottobre 2020, 11:51

I tira e molla sulle chiusure ipotizzate dal Governo con gran parte delle Regioni nettamente contrarie dimostrano che dopo mesi siamo arrivati al nocciolo della questione; il valore economico di una vita non in senso affettivo ma sociale o se volete economico non è infinito

martedì, 27 ottobre 2020, 08:48

Lunedì 2 novembre alle 10.30 in piazza San Michele manifestazione degli appassionati della danza e della cultura per protestare contro le limitazioni e restrizioni imposte dal Governo Pd-5Stelle

lunedì, 26 ottobre 2020, 20:26

I partecipanti alla manifestazione avrebbero gradito la vicinanza di qualcuno in rappresentanza delle istituzioni, ma del comune di Lucca non c'era nessuno: vergogna. Ennesima dimostrazione di bradipismo congenito. Nessuna traccia nemmeno del nuovo assessore alle attività produttive Martini. Ché forse ristoratori e bar non sono produttivi?

lunedì, 26 ottobre 2020, 16:46

I nuovi contagi sono stati registrati 12 ad Altopascio, 20 a Capannori, 43 a Lucca, 4 a Pescaglia e 3 a Porcari. Solamente quattro i decessi con un'età compresa tra gli 81 e i 90 anni

lunedì, 26 ottobre 2020, 15:29

Una breve inchiesta su cosa pensano i titolari degli esercizi pubblici delle nuove e più restrittive misure anti-Covid 19 adottate dall'esecutivo Conte

lunedì, 26 ottobre 2020, 15:22

Difficile credere che l'immagine sia stata scattata oggi. Eppure si tratta proprio di questa mattina e il treno è il regionale che dalle fornaci di Barga arriva a Lucca