Coronavirus "Covid-19", otto contagi tra Lucca, Altopascio e Villa Basilica

martedì, 13 ottobre 2020, 17:59

Si è svolto, in data odierna, un servizio straordinario mirato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di stupefacenti nei pressi degli istituti di istruzione

martedì, 13 ottobre 2020, 13:56

Apertura e grande successo per la mostra ‘La memoria del bello’ organizzata da Fondazione Antica Zecca di Lucca e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e allestita nella doppia location del Museo della Zecca di Lucca e nel ‘Museino’ retrostante la Chiesa di San Francesco

martedì, 13 ottobre 2020, 12:25

Con una lettera a firma congiunta, il ministro della salute, Roberto Speranza e il sottosegretario all'editoria Andrea Martella, hanno chiesto il sostegno dell'USPI e dei propri associati per diffondere l'uso dell'app Immuni. Aldo Grandi ringrazia, ma declina l'invito

martedì, 13 ottobre 2020, 11:58

Il raggiro consisteva nel proporre la vendita di anelli in finto oro, che però avevano una copertura in oro vero in grado di trarre in inganno la commerciante

martedì, 13 ottobre 2020, 11:42

Nella serata di ieri i carabinieri della Sezione Radiomobile di Lucca hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un italiano 55/enne, invalido civile, con precedenti specifici, abitante a San Marco

lunedì, 12 ottobre 2020, 22:41

Argomentare sui morti con freddi numeri non è mai facile sia perché ogni morto è stata una tragedia per molte persone e quindi è d’obbligo rispettarne il dolore, sia perché si presta il fianco alle invettive dei sofferenti universali in servizio permanente