Coronavirus, quasi mille nuovi positivi e cinque decessi: 93, 84, 77, 80 e 84 anni

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 30 ottobre 2020, 15:36

Questa è la locandina del quotidiano Il Tirreno: perché 'gridare' la morte di una donna chiamando in causa il Covid? Non è un modo per creare solo paura, per di più senza specificare alcunché? Locandina acchiappa paurosi?

venerdì, 30 ottobre 2020, 14:01

L'amministrazione comunale, attraverso Lucca Riscossioni e Servizi srl, sta realizzando una serie di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nei cimiteri del territorio comunale

venerdì, 30 ottobre 2020, 13:36

Semplificazione, vicinanza al cittadino e un comune sempre più smart. Questi sono gli elementi che caratterizzano i certificati anagrafici, da oggi rilasciati nelle tabaccherie per evitare file agli sportelli di via San Paolino

venerdì, 30 ottobre 2020, 12:46

È stato indetto uno sciopero di 24 ore dal sindacato Nursing Up, con adesione del sindacato Coina, e indirizzato ai dipendenti dell'Azienda USL Toscana nord ovest del comparto sanità, profili infermieristico e sanitario non medico, dalle ore 7 di lunedì 2 novembre

venerdì, 30 ottobre 2020, 11:54

Nei giorni scorsi gli investigatori della squadra mobile hanno notificato l’avviso di conclusione indagine a due italiani di Montecatini responsabili di avere truffata un’anziana signora lucchese. La vicenda risale al novembre dell’anno scorso

venerdì, 30 ottobre 2020, 11:53

Mohamed El Hawi aveva annunciato che sarebbe rimasto aperto fino alle 22 servendo al tavolo: potevamo mancare per verificare la sua attendibilità? No, e infatti, era ed è tutto vero: abbiamo cenato come prima dell'ultimo Dpcm