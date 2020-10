Cronaca



Corre nudo urlando ed inveendo contro i passanti: bloccato extracomunitario in centro

sabato, 10 ottobre 2020, 13:25

Episodio movimentato questa mattina in centro a Lucca. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, un extracomunitario sarebbe stato visto scendere dalla scesa di piazza S.Maria sulle Mura urlando, spogliarsi nudo alla fontana in via del Gonfalone e correre con un sasso in mano, inveendo contro i passanti.



Sul posto si sono recati subito gli agenti della polizia municipale, i carabinieri e la Digos. L'uomo è stato bloccato in via Michele Rosi. E' stato rivestito e nutrito. Gli operatori del 118 hanno infine provveduto a portarlo via in ambulanza per accertamenti.