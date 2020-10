Cronaca



Covid-19, tutti a brebis

domenica, 11 ottobre 2020, 18:41

di aldo grandi

Roma, Campo dei Fiori, al centro la statua che ricorda Giordano Bruno, arso vivo dalla Santa Inquisizione o Chiesa cattolica che dir si voglia il 17 febbraio del 1600. Al momento di essere condannato a morte, il frate domenicano, scrittore e filosofo pronunciò la famosa frase «Maiori forsan cum timore sententiam in me fertis quam ego accipiam» («Forse tremate più voi nel pronunciare contro di me questa sentenza che io nell'ascoltarla)».

Roma, Campo dei Fiori, 9 ottobre 2020. Il governo di fantocci che niente ha da invidiare ai cardinali inquisitori che arsero vivo Giordano Bruno, ha varato il Dpcm con cui ha introdotto l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto h24. A Roma, ma non solo, migliaia di giovani scendono in piazza per vivere la propria vita. Molti indossano la mascherina, qualcuno preferisce di no. In piazza del Biscione, adiacente Campo dei Fiori, sbucano un maresciallo dei carabinieri accompagnato da due militari. Tutti e tre indossano mascherine e il sottufficiale porta con sé una sorta di registro dove, immaginiamo, trascrivere i trasgressori dell'ordine costituito. In piazza c'è perfino l'esercito. E la polizia locale di Roma che passa al setaccio la più bella gioventù.

Siamo arrivati a questo punto. Invece di combattere la microcriminalità, lo spaccio di droga e garantire la sicurezza dei cittadini, le forze di polizia devono dare la caccia a chi non porta un indumento. Il tutto, per giustificare misure repressive per eccellenza in nome di una difesa da un virus che non solo uccide poco o niente e soltanto a età iperavanzate, ma che, oggi, nonostante un aumento dei contagi, non produce più gli effetti devastanti di qualche mese fa.

Siamo finiti sotto procedimento disciplinare per aver accusato di omicidio questo Governo e per aver utilizzato, nei suoi confronti, un linguaggio non proprio ortodosso. Non chiediamo scusa a nessuno. Anzi, confermiamo tutto. Quello che abbiamo visto per le strade del centro di Roma è allucinante: mai avremmo pensato di vedere agenti e carabinieri impegnati nella caccia all'untore. Pazzesco. Incredibile. Come fa un militare o un rappresentante delle forze di polizia a multare una persona di 500 euro e, la sera, tornare a casa come se niente fosse? Va bene che si deve Credere, Obbedire e Combattere, vero è il motto Usi Obbedir Tacendo, ma c'è un limite e questo limite dovrebbe essere rappresentato dal buonsenso e dall'importanza di sentirsi quello che si indossa. Può un carabiniere, da sempre vicino alla gente comune, dover multare chi non indossa una mascherina o chi la indossa sotto il naso?

Abbiamo percepito in questi due giorni di trasferta romana un fortissimo senso di insofferenza, una altrettanto robusta assenza di qualsiasi solidarietà, ma, anzi, un diffidare gli uni degli altri che non promette niente di buono. Grazie a Tv e giornalisti compiacenti, hanno diffuso la paura a piene mani e questa paura ha distrutto certezze e sicurezze di centinaia di milioni di persone.

Il Potere Costituito ha capito che attraverso il suo braccio secolare può creare paura e generare obbedienza al di fuori di ogni logica. E così governa e impera. Guardate i dati ufficiali del ministero della Salute. I contagi aumentano, ma le conseguenze sono lontane anni luce da quelle di aprile. Quindi, che senso ha tornare al lockdown senza domandarsi come il nostro Paese e le nostre partite Iva potranno reggere all'impatto.

In realtà hanno trasformato questo Paese in un circo equestre e in un lazzaretto. Stanno tornando ad impedire agli italiani di poter lavorare per vivere.