Covid, l'emergenza infinita: meno vittime dell'influenza, ma un terrore mediatico ingiustificato

giovedì, 15 ottobre 2020, 03:59

Queste righe sono state scritte il 12 ottobre per due ragioni ben precise: fra tre giorni uscirà - ed è uscito - il nuovo DPCM che complicherà nuovamente la vita alla maggioranza degli Italiani e la data del 12 ottobre, ai fini statistici, segna l'inizio del periodo di osservanza dell'influenza stagionale.

Sia l'OMS che l'Istituto Superiore della Sanità infatti ogni anno misurano l'incidenza delle sindromi influenzali dalla 42^ settimana (questa) dell'anno in corso fino alla 17^ settimana dell'anno dopo (fine aprile).

Leggiamo sul sito dell'I.S.S. che ogni anno in questo periodo di osservazione si ammalano di influenza da un minimo di quattro milioni e mezzo di italiani ad un massimo di cinque milioni e ottocentomila. I decessi invece variano da un minimo di settemila ad un massimo, in anni particolarmente sfortunati (tipo il 2017/18), di venticinquemila.

Facciamo due calcoli utilizzando dei dati medi, cinque milioni di malati ed ottomila morti. Il periodo influenzale dura sei mesi e mezzo. Se ottomila sono i decessi, si giunge ad una media di 41 decessi al giorno (che però possono tranquillamente essere il triplo in un anno particolarmente sfortunato).

Gli infetti invece sono in media 25.640 al giorno. Una bella cifra, non c'è che dire. Rapportiamo il tutto all'attuale situazione “Covid”. I decessi attuali si attestano su una media di venti al giorno (dati dal 28/9 al 10/10).

Siamo quindi alla metà delle morti per influenza. I contagi Covid invece hanno numeri ridicoli rispetto all'influenza, siamo a 5.000 contro 25.000. Si sta parlando di dati medi quindi è azzardato generalizzare troppo ma il dato di fondo rimane sempre lo stesso su cui ho insistito anche in precedenti articoli e cioè che il Covid si sta allineando sempre più all'incidenza di una normale sindrome influenzale.

Passiamo ora invece ad alcuni dati veramente importanti, la percentuale di letalità del Covid (quella dell'influenza si attesta mediamente sullo 0,2 – 0,6 %). Dagli ultimi dati presi dai bollettini della Protezione Civile attualmente, di tutti gli infetti rilevati dai tamponi, il 93,5 % è asintomatico, il 6,0 % ha necessità di assistenza e lo 0,5 % è ricoverato in terapia intensiva. I decessi, come già detto prima, si attestano attualmente sui 20 giornalieri.

Quindi, se ipotizziamo, per assurdo, che tutti i ricoverati in terapia intensiva muoiano, si arriva alla letalità dell'influenza classica. Infatti, se diamo un'occhiata ai grafici qui sotto che si riferiscono a Svezia ed Italia possiamo notare che le curve dei decessi si assomigliano moltissimo e stanno tendendo a numeri estremamente ridotti.

Diversa è invece la curva dei contagi che mostra due tendenze opposte: la Svezia, paese liberista che non ha mai effettuato lockdown, sta viaggiando su numeri costantemente uniformi, l'Italia invece, sempre piena di divieti, mascherine, blocchi e chiusure, sta mostrando ora una nuova tendenza al rialzo.

E qui si arriva alla conclusione di questo mio lungo discorso. Come già detto in precedenza in altri articoli, se continuiamo a cercare (invano) di bloccare il virus, non otteniamo altro che prolungare questa agonia all'infinito. O almeno fino a che non arriverà un vaccino sicuro ed efficace. Ma se, per ipotesi, questo vaccino arrivasse in dosi massicce solamente a primavera 2022, intanto che facciamo? Continuiamo a rovinarci l'esistenza con un terrore mediatico ormai abbastanza inutile? Oppure si va avanti con la solita altalena di aperture/chiusure/divieti/obblighi/deroghe/restrizioni per un'altro anno e mezzo?

Tutto abbastanza inutile, sarebbe invece utilissimo concentrarsi sull'assistenza sanitaria efficace ai pochi malati in condizioni critiche, sulla vaccinazione tradizionale agli anziani ed agli immunodepressi per ridurre i rischi e, paradossalmente, sulla “diffusione controllata” del Covid onde raggiungere, come sta succedendo in Svezia ed in U.S.A., una sufficiente immunità di gregge.

La stessa strategia che è avvenuta per decenni e in silenzio con tutte le forme influenzali che si sono presentate ai nostri confini e che sono state sconfitte in primis dal nostro sistema immunitario e, solo successivamente, bloccate nel loro riemergere dai vaccini, se disponibili. Il risultato finale è sempre lo stesso, qualche inevitabile decesso in inverno, molte persone con la febbre e la tosse per qualche giorno ma nessuno si è mai sognato di imporre mascherine o blocchi della circolazione.

E' stata solo l'eccezionalità e la preoccupazione iniziale a dettare regole ferree in tutto il globo ma, man mano che il tempo passa, come spesso accade nelle epidemie, la letalità cala e la diffusione rallenta fino ad arrestarsi del tutto.

Fatto sta che adesso pure l'O.M.S. sta “suggerendo” regole meno stringenti per tamponi e controlli. Comunque, per tornare all'inizio di questo articolo, ad aprile faremo di nuovo le somme per vedere se, dopo un intero inverno tappati nelle case senza potere andare al bar o in palestra oppure passeggiare tranquilli e sereni salutando amici e conoscenti con la ormai arcaica “stretta di mano”, il famigerato Covid-19 ha fatto più o meno vittime della normale influenza. E, ad aprile, faremo pure un altro punto della situazione, la quantità di saracinesche abbassate, la quantità di persone in cura dall'analista, la moltitudine di lavoratori dei settori “incriminati”, spettacolo, eventi, concerti, palestre, sport e l'elenco può continuare per ore, a casa o in cassa integrazione o, peggio, a spasso (senza mascherina, ovvio, per protesta....)