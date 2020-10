È morto Yves Gérard, massimo studioso di Luigi Boccherini: fu cittadino onorario di Lucca

Altri articoli in Cronaca

sabato, 10 ottobre 2020, 13:47

Lucca tiene fede all’impegno ambientale a favore del programma di riduzione delle emissioni entro il 2030. Grazie all’impegno dell’Associazione Talea oltre al Comune di Lucca, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, alla Fondazione Banca del Monte di Lucca entrano a far parte del Progetto Nuovi Alberi dodici sponsor

sabato, 10 ottobre 2020, 13:25

Episodio movimentato questa mattina in centro a Lucca. Sul posto si sono recati subito gli agenti della polizia municipale, i carabinieri e la Digos. L'uomo è stato bloccato in via Michele Rosi

sabato, 10 ottobre 2020, 12:44

In tutta la Asl Toscana nord ovest le liste di attesa per gli interventi chirurgici oncologici sono in significativo miglioramento rispetto al 2019

sabato, 10 ottobre 2020, 09:56

Intorno alle 17, nei pressi del parco fluviale in zona Nave, una volante ha notato a distanza un uomo in bicicletta avvicinarsi ad una macchina parcheggiata con due persone sopra

sabato, 10 ottobre 2020, 09:43

I fatti sono avvenuti intorno alle 21:30 presso il bar della stazione, dove due uomini si sono presentati pretendendo di bere al bancone senza pagare

sabato, 10 ottobre 2020, 08:28

Il Corso BLS-D, organizzato da DrkSport Capannori e Real Academy Lucca, si svolgerà il giorno 26 ottobre alle ore 20,30 presso la sala riunioni dell'Autolavaggio L'Oasi in Via Giacomo Puccini, 303 a Porcari (Lucca) e sarà tenuto dall'istruttore certificato Fabrizio Bonino dell'Associazione Cecchini Cuore ONLUS