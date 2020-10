Cronaca : monsagrati



Fosber, eletti sei delegati: tutti della Fiom Cgil

giovedì, 15 ottobre 2020, 11:38

Per la prima volta alla Fosber spa di Monsagrati, nel comune di Pescaglia, sono stati eletti sei delegati e sono tutti della Fiom Cgil.

"A seguito del costante sviluppo ottenuto in questi anni - esordisce la segreteria della Fiom Cgil di Lucca -, la Fosber (leader mondiale nella produzione ed installazione di complete linee ondulatrici e macchinari per il cartone ondulato) ha superato la soglia dei 300 dipendenti, 307 per la precisione".

"A seguito di ciò - spiega - i lavoratori hanno avuto diritto a raddoppiare la composizione della propria Rsu, non più 3 bensì 6 delegati. Martedi 13 i lavoratori e le lavoratrici della Fosber hanno provveduto ad eleggere la propria nuova rappresentanza aziendale. La partecipazione al voto è stata di circa il 70% e questo è un dato di per sé significativo. Sono stati eletti 6 delegati, tutti della Fiom Cgil : Staderini Carlo e Ricci Edoardo nel collegio impiegati; Ghelardini Daniele, Bartolini Alessio, Ferretti Damiano e Luporini Damiano nel collegio operai".

"Si tratta per noi - conclude - di un risultato molto importante che conferma il lavoro svolto negli anni in quell'azienda ed il radicamento dei nostri rappresentanti. Un ringraziamento caloroso ed un augurio di buon lavoro ai nuovi eletti ed a coloro che sono stati riconfermati. Un saluto ed un grazie particolare a Massimo Ferri che, dopo lunghi anni di impegnoe di lavoro comune, ormai vicino alla pensione, ha deciso di non ricandidarsi".