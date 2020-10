Cronaca



Frontale tra un'ambulanza e un'auto: sei feriti

domenica, 18 ottobre 2020, 22:20

Drammatico incidente stradale questa sera poco prima delle ore 20 sulla via Lodovica a S. Giusto di Brancoli per uno scontro frontale tra un'ambulanza della Misericordia di Marlia e una vettura che procedeva nell'opposto senso di marcia. L'ambulanza stava procedendo in codice rosso in localitá Valdottavo per supporto ad un'altra missione di soccorso, e durante il tragitto è avvenuto il tremendo frontale, dove sia l'automobile che l'ambulanza sono andati completamente distrutti. Immediata la chiamata al 118 per l'invio dei soccorsi giunti in breve tempo.

Complessivamente i feriti sono stati sei: i quattro volontari sull'ambulanza (il conducente, due soccorritori ed un osservatore) e due persone all'interno dell'auto.

I mezzi di soccorso sono arrivati da Lucca, un'automedica e un'ambulanza della Misericordia di Lucca, un mezzo proveniente da Castelnuovo e transitante in quel momento, due ambulanze della Croce Verde di Ponte a Moriano e Misericordia di Borgo a Mozzano oltre all' automedica di Lucca e Barga.

Quattro feriti sono stati portati all'ospedale San Luca mentre gli altri due a quello di Pescia.

Al San Luca di Lucca sono stati accompagnati:

1 codice rosso (era a bordo dell'auto);

1 codice giallo;

2 codici verdi.

A Pescia sono stati portati:

1 codice giallo;

1 codice verde.

La strada è stata interrotta. Sul posto anche carabinieri, polizia e vigili del fuoco.

Gab. Mur.