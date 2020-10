Cronaca



Giornata mondiale della vista: l'UICI Lucca organizza screening visivi gratuiti

venerdì, 2 ottobre 2020, 16:42

In occasione della Giornata mondiale della vista 2020, il comitato IAPB dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti sezione territoriale di Lucca insieme all'azienda USL Toscana nord ovest, promuove per giovedì 8 ottobre il consueto appuntamento con screening visivi gratuiti di misurazione della pressione oculare e spessore corneale per la sensibilizzazione alla prevenzione del glaucoma.

Si tratta di malattie che possono essere prevenute nella maggior parte dei casi e la cui incidenza è destinata ad aumentare con l'invecchiamento della popolazione.

Per questo lo slogan: "Guarda che è importante!" è una raccomandazione da tenere a mente tutto l'anno.

L'evento si svolgerà nella sede UICI di Lucca in Via Lorenzo Nottolini 119/C a San Concordio dalle 15.30 alle 18.30.

Si ricorda che, per partecipare all'iniziativa, è necessaria la prenotazione che si può fare telefonando allo 0583/56799 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30.