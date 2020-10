Cronaca



I certificati anagrafici in tabaccheria

venerdì, 30 ottobre 2020, 13:36

di chiara grassini

Semplificazione, vicinanza al cittadino e un comune sempre più smart. Questi sono gli elementi che caratterizzano i certificati anagrafici, da oggi rilasciati nelle tabaccherie per evitare file agli sportelli di via San Paolino. Un servizio nato e siglato tra il comune di Lucca e la Federazione Italiana Tabaccai rappresentata da Giovanni Catelli. Il progetto è stato illustrato questa mattina in via Vittorio Veneto davanti alla Tabaccheria Lamedica che ha già aderito all'iniziativa. Tra gli intervenuti oltre al vice presidente nazionale e provinciale Catelli anche l'assessore Gabriele Bove.

"Il comune diventa più vicino al cittadino - ha affermato -. Si partirà con una sperimentazione di 25 tabacchi che verranno allargati. Sarà sempre più possibile avvicinare l' amministrazione alle persone e i tabaccai sono un punto di riferimento nei quartieri e nei paesi più lontani". Chi vive in una piccola frazione non dovrà recarsi nel centro storico per fare un certificato anagrafico, di residenza o di matrimonio ma basterà andare nei punti più vicini a seconda del luogo in cui si abita.

"In tabaccheria oltre ai bollettini postali in accordo con Poste Italiane, Ferrovie dello Stato (Trenitalia e Frecce) e Regione Toscana, si stamperà noi biglietti che riguardano il trasporto pubblico - ha sottolineato Giovanni Catelli -. Il tutto su una piattaforma di Poste Italiane collegata a Lottomatica sempre in accordo con la Federazione Italiana Tabaccai.

Il servizio è una sperimentazione che momentaneamente coinvolge 25 tabaccherie situate in diverse aree del territorio sia nel centro storico che nelle periferie. Per accedere alla piattaforma occorre registrarsi, mostrare il proprio documento e il codice fiscale. I tabaccai che aderiranno dovranno seguire un corso, poi un secondo e ciascuno di loro otterrà un numero preferenziale relativo a tutti i servizi riguardanti la certificazione (residenza, Stato civile, stato libero, cittadinanza, matrimonio ecc).

"Un'anagrafe sempre più smart, vicino al cittadino che, grazie ai tabaccai, diventa un punto di riferimento e soprattutto si evitano lunghe file in via San Paolino" ha concluso l' assessore Bove.