Cronaca



Il sit-in #Luccanonsispegne contesta il nuovo Dpcm di Conte: ma il sindaco dov'era?

lunedì, 26 ottobre 2020, 20:26

di chiara grassini

In questi giorni in molte città italiane come Roma o Napoli i cittadini sono scesi in piazza per protestare contro le restrizioni del governo. E anche Lucca si è mobilitata in questo tardo pomeriggio nonostante la pioggia incessante.

I manifestanti, cioè coloro che lavorano nel campo della ristorazione, si sono dati appuntamento in piazza Anfiteatro dove è stato organizzato un sit-in pacifico. Per dieci minuti i partecipanti si sono riuniti in silenzio attorno ad uno striscione sorretto da due persone e recante una scritta: #Luccanonsispegne.

La manifestazione ha visto il coinvolgimento di molti lavoratori che, nonostante il maltempo, hanno comunque preso parte all'iniziativa per criticare le scelte legate all'emergenza sanitaria. Poco prima delle 18 e in attesa del sit-in sotto i portici dell' Anfiteatro per ripararsi dalla pioggia, già si respirava un'aria tesa, di disperazione fatta di rabbia e agitazione.

Poi il corteo si è spostato verso via Fillungo per raggiungere piazza Napoleone passando da via Beccheria. Durante il percorso a piedi si è sentito echeggiare varie volte il nome Giuseppe, il presidente del Consiglio. Una volta giunti davanti Palazzo Ducale è calato prima il silenzio e poi i manifestanti hanno iniziato a dare sfogo alle loro preoccupazioni.

Tutti hanno chiesto un'unica cosa, ovvero il lavoro. "Fateci lavorare, fateci lavorare" hanno ripetuto all'unisono con lo sguardo rivolto verso Palazzo Ducale sede della prefettura, ma nessuno si è fatto vivo. E ancora: "Non si chiude! Non si chiude!", "A casa il governo!, A casa il tutto il Parlamento" e giù i cori in segno di disapprovazione.

Tra i politici locali hanno aderito al sit-in Matteo Petrini di Capannori e Fabio Barsanti, consigliere comunale del Comune di Lucca. Intorno alle 19 la piazza si è unita e tutti insieme hanno cantato l'Inno di Mameli.

E intanto mercoledì 28 ottobre alle ore 18.30 in piazza Aldo Moro a Capannori si svolgerà una seconda protesta "A testa alta, insieme".