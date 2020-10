Cronaca



Coronavirus, il terrorismo psicologico non paga

giovedì, 8 ottobre 2020, 08:59

di antonello rivalsa

Con il Covid e con tutte le malattie infettive che ci sono o che ci saranno in futuro, in attesa di un vaccino risolutivo, c’è solo una strategia che funziona. Imparare a conviverci e valutare attentamente le cose più ragionevoli da fare, mi pare ancora presto per puntare all’immortalità.

Intanto da settembre c’è stata una ripartenza della diffusione della malattia dopo la pausa da giugno ad agosto come si vede dal grafico che riporta i nuovi positivi (IMG n.1), con dati della Protezione Civile.

In questi giorni siamo tornati ai livelli di aprile per quanto riguarda i nuovi casi e c’è da chiedersi come mai il Governo con gli stessi numeri di aprile non abbia imposto di nuovo il lockdown totale come fece nei mesi di marzo e aprile scorsi.

È cambiata la malattia o magari c’entra il famoso R0 buono per tutte le occasioni?

Più semplicemente, come sostenuto da alcuni, era sbagliato il lockdown generalizzato e populistico di marzo-aprile e ci auguriamo che non si ripetano di nuovo gli stessi errori con proposte repressive di vario genere, almeno con questi dati.

Probabilmente però, e per fortuna, è cambiato qualcosa ed in meglio nell’approccio sanitario al Covid infatti il secondo grafico (IMG n. 2), che riporta dall’inizio dell’epidemia ad oggi tre valori significativi, positivi attuali, pazienti in ospedale, pazienti in terapia intensiva ci permette di fare un’ulteriore considerazione.

A fronte degli stessi malati di fine maggio, circa 57.700, abbiamo 3.590 persone ricoverate oggi contro 9.267 di allora e 303 pazienti in terapia intensiva contro i 553 precedenti. A parità di persone positive, quelle che stanno male oggi sono meno della metà del mese di maggio, evidentemente gli effetti della malattia sulla popolazione sono molto meno marcati di qualche mese fa. E visto che il virus, dicono gli esperti, non è cambiato si può pensare appunto che le strutture sanitarie lo sappiano gestire meglio. Bene.

Tale evoluzione sembra anche confermata da un altro dato. Dal primo luglio ad oggi ci sono stati 1.250 decessi a fronte di 87.000 nuovi casi di positività.

Pertanto la letalità della malattia (quante persone sono morte ogni 100 malati) calcolata per un arco temporale sufficientemente ampio è dell’1,4 % contro valori di marzo/aprile dell’ordine del 10%; per quanto riguarda il valore assoluto di decessi giornalieri siamo come ordine di grandezza vicino ai decessi giornalieri per incidenti automobilistici. Chi ha paura di andare in automobile?

Questo può essere di aiuto per non trattare più i malati di Covid come degli appestati in fase terminale e nel non terrorizzare inutilmente le persone visto che si guarisce più facilmente e si muore fortunatamente molto meno.

Vediamo da ultimo se le politiche che definirei repressive e poco lungimiranti quali lockdown, chiusure generalizzate di attività, proclami terroristici quotidiani, ricerca degli untori, conta quotidiana dei morti, moniti da tempi di guerra e quant’altro si sono rivelati utili.

Confrontiamo i dati della Regione Campania che sotto la guida del suo Presidente ha adottato una politica di comunicazione e di misure molto forti con quelli della Lombardia che, malgrado sia stata la più colpita dal Covid, ha proposto una linea più moderata.

Per valutare quale tra le due Regioni ha ottenuto risultati migliori nel contenimento del virus, sempre con dati della Protezione Civile, ci è di aiuto un grafico (IMG n.3) con il numero di nuovi positivi ogni 100 mila abitanti, per tenere in conto il diverso numero di residenti in Lombardia (circa 10 milioni) ed in Campania (circa 5.8 milioni) che mostra l’andamento della diffusione del Covid da febbraio ad oggi.

È del tutto evidente che nel momento peggiore la Lombardia ha avuto 32 nuovi positivi ogni 100 mila ab. e nello stesso giorno la Campania ne aveva 1,6 sempre ogni 100 mila abitanti; poi man mano le curve sia della Lombardia che della Campania si sono smorzate e intorno agli inizi di agosto è avvenuto l’inimmaginabile, la Campania purtroppo ha superato la Lombardia per quanto riguarda i nuovi positivi sia come valore assoluto - 431 in Campania e 251 in Lombardia – e ancor più come valori riferiti alla popolazione – 7,4 Campania e 2,5 Lombardia – con dati del 5 ottobre.

Ad oggi quindi l’incidenza di nuovi positivi sulla popolazione del Covid è 2/3 volte maggiore in Campania rispetto alla Lombardia.

Analogo andamento si è avuto anche in relazione alle persone ricoverate oggi in ospedale, 463 in Campania e 305 in Lombardia, cosi come per le persone in terapia intensiva, 43 in Campania e 41 in Lombardia; questi ultimi dati non sono calcolati in relazione alla popolazione altrimenti il divario sarebbe ancora più pesante per la Campania.

Le politiche populistiche e psicologicamente repressive sono una follia utile per pochissimi e dannosa per molti. Così come demagogia e terrorismo verbale in Campania non hanno pagato anche ad avviso del sindaco di Napoli De Magistris che ha accusato De Luca - la “star del lockdown” - di aver adottato contro l’epidemia “la strategia di Pulcinella".

Non so se è stata una strategia da Pulcinella, certamente i risultati di questa politica di lanciafiamme, terrore ingiustificato e repressione psicologica appaiono fallimentari.

Le mascherine. In questo sono in parziale disaccordo con Aldo Grandi. L’idea di convivere con una malattia senza alterare troppo le nostre vite passa anche per qualche sacrificio. Ed è meglio uscire di casa, andare a lavorare, andare a scuola, passeggiare, chiacchierare con la mascherina per tenere sotto controllo le curve Covid che dare lo spunto ai Gretini del Covid per rinchiuderci in casa di nuovo e proseguire questa politica di elargizioni, bonus e assistenzialismo fatta ipotecando il futuro.

Come è stato già detto la mascherina sta al Covid come il profilattico sta all’AIDS. L’utilizzo sempre diffuso del profilattico ha permesso il contenimento dell’AIDS.

Per dirla alla toscana, caro Aldo, o metti la mascherina oggi o domani un ti fanno più tromba’!!