La danza, lo sport, la cultura e lo spettacolo scendono in piazza contro le restrizioni imposte dal Governo Conte

martedì, 27 ottobre 2020, 08:48

Il popolo della danza e della cultura non ce la fa più. Ancora una volta, dopo il primo già devastante lockdown, le attività amatoriali e sportive sono state massacrate e annullate dal Governo Pd-5Stelle di Giuseppe Conte e, soprattutto, i titolari di scuole di danza e di centri sportivi e di società sportive dilettantistiche oltre a chi lavora nel settore dello spettacolo, sono stati costretti, ancora una volta, a dover chiudere con danni economici e psicologici, per sé e per i propri allievi, infiniti.

Per questo motivo è stata organizzata una manifestazione per lunedì 2 novembre alle 10.30 in piazza San Michele promossa da #iovivodisport e #iovivodicultura e #iovivodidanza

Monica Bocci, proprietaria e insegnante della scuola Artedanza Arabesque di Lucca, ha pubblicato sulla pagina facebook della scuola un suo sfogo che, a nostro avviso, merita di essere pubblicato per far capire in quale situazione la paura esasperata del Covid-19 ha gettato migliaia di partite Iva e una intera generazione di giovani a cui è impedito ogni contatto sociale:

Quanto #silenzio.....

La nostra arte ci ha insegnato che rispettando le regole la coreografia di gruppo ne trova beneficio, rispettando tempi e passi il disegno coreografico acquista bellezza, anche se i passi variano, perché tutti si lavora per un unico fine.



Abbiamo pensato che stare alle regole anti covid imposte per il bene comune fosse un valore aggiunto e il nostro lavoro si è piegato a rispettarle anche se poco avevano a che fare con le nostre arti.

Le nostre discipline artistiche ci hanno insegnato a stare nella regola e noi lo abbiamo fatto anche questa volta, cercando di inventarci nuove soluzioni per le nostre lezioni.



Beh, oggi possiamo dire che chi è stato alle regole ha perso rispetto a chi le regole non le ha rispettate.



Nuovamente, se pur con tanto amaro in bocca, accettiamo quello che ci viene imposto, ma ci piacerebbe che questa "punizione" la pagassero anche coloro che le regole si rifiutano di rispettarle.



Solo così sarebbe più facile spiegare ai nostri allievi perché noi siamo chiusi e altre "situazioni" continuano a esistere senza pagarne le conseguenze.

Perché, da domani, noi insegnanti, in qualità di #educatori, non sappiamo come giustificare la chiusura.....



Da domani apriremo nuovamente le nostre sale da danza virtuali, le nostre lezioni di danza, teatro e canto proseguiranno, ma il silenzio fra queste mura rimarrà ASSORDANTE.



Faremo di tutto per tornare a SORRIDERE anche attraverso uno schermo,

ce la metteremo tutta per BALLARE e DIVERTIRCI.



la #danza non si arrende,

il #teatro non si arrende,

la #musica non si arrende



#noiviviamodiarte e non possiamo farne a meno

QUESTA È L'UNICA CERTEZZA



Noi continueremo in tutti i modi e non smetteremo di lavorare per cercare di realizzare i vostri #sogni