La resa dei... Conte

mercoledì, 28 ottobre 2020, 18:49

di barbara ghiselli

Una tovaglia stesa in piazza Napoleone con sopra dei piatti vuoti, ognuno dei quali con sotto una scritta: arte, benessere, commercio, turismo e cultura. "Siamo tutti alla stessa tavola" è stato questo lo slogan del sit -in pacifico che si è tenuto questa sera alle 18.30 in piazza Napoleone e al quale hanno preso parte artigiani, commercianti, artisti, ristoratori, grossisti, negozianti, proprietari di teatri, cinema, palestre e piscine e i loro dipendenti che sono stati messi in ginocchio dal nuovo DPCM del 25 ottobre.

Tutta la rabbia e la disperazione dei presenti era tangibile nel grido più volte ripetuto nella piazza: "Fateci lavorare, vogliamo solo lavorare!".

Molti ristoratori tra i partecipanti. Una di questi, Susanna Franceschi, titolare del ristorante "L'anciua" di via Nuova dichiara tutto il suo malumore dicendo: "Lavoravo solo la sera, adesso che non potrò farlo, dato che dalle 18 sono costretta a chiudere la mia attività, come farò, con solo il guadagno dei clienti a pranzo a pagare i dipendenti e le utenze? Le spese rimangano invariate mentre le entrate diminuiscono, non so come fare".

Interviene poi Riccardo Isola, titolare del ristorante "L'isola che non c'era" di via degli Angeli: "Se lo stato fa chiudere le nostre attività, lo stato deve pagarci e deve pagare i nostri dipendenti. Noi chiediamo solo di lavorare ma farlo in questo modo è impossibile. E' per questo che chiedo all'amministrazione comunale di non farci pagare la tassa sul suolo pubblico e sui rifiuti anche per tutto il 2021".

Tanta amarezza anche nelle parole di Gherardo Anselmi, titolare della trattoria Da Gherardo in piazza dell'Anfiteatro:"Ma che pensano? Che il Covid-19 viaggi solo dalle 18 in poi? Sembra che considerino solo noi i colpevoli di far veicolare il virus. Vorrei solo lavorare, non chiedo altro e mi sembra un mio diritto". A fare da eco al suo pensiero una frase gridata dai partecipanti: " L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro e noi infatti chiediamo solo di poterlo fare".

Tra i presenti anche Alessandro Natucci della pizzeria "Sbragia" di via Fillungo: "Mi ritengo un privilegiato, perchè lavoro anche con l'asporto, però sono qui anche per solidarietà nei confronti degli altri ristoratori e commercianti".

Rossano Mencarini della pizzeria "Lo Sghello" di Montecarlo afferma "Io potrei anche sopportare tre mesi di chiusura purchè venissero cancellate le spese fisse dell'attività: affitto, utenze e pagamento dei dipendenti ma così, in queste condizioni, come faranno attività come la mia a sopravvivere?".

La sua domanda è anche quella che si pone Lucia Guida della pizzeria Masaniello di via Ingrillini:" Ci hanno penalizzato, noi abbiamo 60 coperti e adesso? Sì, possiamo fare l'asporto e ci stiamo organizzando per il servizio a domicilio ma non è la stessa cosa".

Presenti in piazza anche rappresentanti del settore delle palestre, tra i quali Alberto Francesconi del centro sportivo "Fralbe": "Questo decreto ci sta danneggiando enormemente, già da maggio abbiamo messo tutto in ordine per poter creare l'ambiente ideale per svolgere le attività in sicurezza e adesso, dopo averci dato una settimana di tempo per mettere tutto in regola (quando in realtà lo era già da mesi) ci fanno chiudere?".

Del suo stesso pensiero Federico Lazzarini di Genesi fitness: "Le palestre sono dei luoghi sicuri, trascriviamo il nome e i recapiti dei nostri clienti, li misuriamo la temperatura e usiamo tutte le accortezze possibili, quindi, non capisco perchè non ci permettano di lavorare e di far lavorare tutti i nostri collaboratori in sicurezza. Giovedì scorso nella nostra palestra, come in altre, hanno fatto i controlli i Nas, dai quali è risultato che era tutto a norma, perfettamente in regola e allora perchè non permetterci di lavorare?"

Anche due pittrici in piazza Napoleone: Michaela Kasparova e Maria Guida, venute a manifestare solidarietà nei confronti dei ristoratori e dei commercianti "perchè quando si ferma il lavoro manca il cuore pulsante della città" e a ricordare l'importanza dell'arte e della cultura, settori penalizzati in questo momento a causa dei molti eventi cancellati.

Photo e video by Ciprian Gheorghita

