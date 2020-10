Cronaca



La vita ha un prezzo

martedì, 27 ottobre 2020, 11:51

di antonello rivalsa

I tira e molla sulle chiusure ipotizzate dal Governo con gran parte delle Regioni nettamente contrarie dimostrano che dopo mesi siamo arrivati al nocciolo della questione; il valore economico di una vita non in senso affettivo ma sociale o se volete economico non è infinito.

Ma la vita fuori dai palcoscenici dei media, lo si sapeva, non ha mai avuto un prezzo non finito, neanche all’interno della cerchia familiare. In casi noti di sequestri di persona di padri, madri e figli le trattative sul prezzo del riscatto tra familiari benestanti e rapitori si sono protratte per mesi o addirittura anni anche a costo di mutilazioni del rapito.

E l’attribuire un valore economico alla vita fa parte di tanti aspetti del nostro quotidiano che conosciamo e che accettiamo senza discutere, anche se forse non ci siamo mai soffermati a rifletterci su.

Le assicurazioni riconoscono alla famiglia di una persona investita e uccisa da un automobilista una somma stabilita dalla Legge. L’importo massimo è di 5 milioni di euro ed è indipendente dal numero delle vittime coinvolte. Ed a fronte della somma massima definita per Legge le assicurazioni, da sempre, operano dei tagli all’importo in funzione di tanti parametri quali l’età e la capacità di produrre reddito del deceduto.

Tutto noto e codificato e senza obiezioni.

Ora invece molti, sotto i riflettori, ritengono che ogni singola vita debba essere difesa a qualunque prezzo e richiedono a gran voce misure che comportano un costo che deve essere pagato da tutti, ricchi e poveri, senza distinzione e senza proporzione rispetto alle disponibilità di ciascuno. Deve stare a casa o chiudere la propria attività sia chi è benestante e non intaccato economicamente dalle vicende Covid, così come il cameriere di un ristorante o il proprietario di un bar.

Ma se quindi sia in ambito familiare che sociale è riconosciuto, addirittura per Legge, che la vita ha un prezzo perché rifiutiamo questo dato di fatto in questo caso?

I motivi sono diversi ma attengono, credo, soprattutto alla nostra sfera psicologica. Vogliamo rappresentarci, tanto più in pubblico, diversi e migliori degli altri, anche quando gli altri siamo noi. O più semplicemente ci allineiamo per opportunismo, soprattutto se a costo zero, al pensiero momentaneamente prevalente.

Ma, se chi decide non vuole assumersi la responsabilità di dichiarare in pubblico, in privato è noto, che determinati sacrifici sociali richiesti per evitare dei morti non sono, o non sono più, accettabili né accettati da gran parte dei cittadini, l’indirizzo lo dà la piazza, fosse anche delinquenziale e orientata politicamente, ma che raccoglie un sentire diffuso tra milioni di persone allo stremo.

E mesi fa c’era una strategia alternativa possibile come alcuni proposero.

Invece di limitare attività, orari, spostamenti, che è del tutto ovvio sono misure che non possono essere protratte all’infinito in attesa non si sa quando di un vaccino, si doveva essere responsabili e richiedere senso di responsabilità nei comportamenti quotidiani spiegando che sono questi che diffondono il virus e non le attività in quanto tali.

Si dovevano spiegare le ragioni che comportano in situazioni eccezionali, e che ci auguriamo non si ripetano, un incremento di mortalità senza colpa di alcuno e che attenuare oltre un certo limite il numero di morti riversa problemi e disperazione su milioni di persone.

Si dovevano proteggere la mente ed il corpo, molto di più di quanto non sia stato fatto, degli unici e veri colpiti dal Covid, le persone fragili con assistenza e servizi pagati con i fiumi di denaro sparsi al vento in questo periodo.

Si doveva spiegare che i morti che una Democrazia deve evitare non sono solo quelli da Covid, ma anche quelli che potrebbero esserci domani se la società nel suo insieme non reggesse più.

I numeri riversati senza alcun filtro andavano minuziosamente spiegati con l’obiettivo non di terrorizzare ma di informare e far diminuire le ansie e le paure.

Alle persone andava spiegato come comportarsi con il Sistema Sanitario, quando andare dal medico di base, quando andare al Pronto Soccorso e quando fare il tampone ad evitare che i Pronto Soccorso siano affollati di persone senza sintomi apprezzabili ma pieni di paure.

Lo Stato, a chi temeva di perdere il lavoro o lo aveva già perso, doveva prestare la stessa attenzione e lo stesso rispetto dovuti ad un malato da Covid.

Ai malati di tumore, di ischemia del cuore, a un diabetico, a un malato di HIV andava garantita pari dignità nella sofferenza rispetto ad un contagiato da Covid. Era una strategia possibile.

Ma per trasformare queste ipotesi in fatti c’era bisogno di una classe politica che non è quella che abbiamo e serviva anche un bel po’ di educazione civica in più in tutti noi dettata da compassione vera per i morti.