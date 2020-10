Cronaca



L’appello della Croce Verde: “La donazione di plasma, un’arma in più contro il Covid”

mercoledì, 28 ottobre 2020, 17:01

Chi dona abitualmente sangue, plasma o emocomponenti lo sa: la donazione non fa bene soltanto a chi la riceve, ma anche a chi la effettua. Tanti i motivi: dalla soddisfazione per un gesto semplice, ma significativo, a tutti gli esami di controllo cui è sottoposto il donatore.

Da qualche mese a questa parte, tuttavia, c’è una nuova, ottima ragione. La donazione di sangue e plasma può fare molto nella lotta a Covid-19: il plasma di chi è guarito da Sars-Cov-2, infatti, può rendersi utile come trattamento precoce per i pazienti attualmente contagiati. Per tale motivo la Croce Verde P.A. Lucca, attiva anche nel settore della donazione di sangue ed emoderivati, rivolge un appello a chi ha superato la malattia, per trasformare un momento di difficoltà in una speranza per chi, sfortunatamente, è stato contagiato.

Se il donatore è stato in quarantena domiciliare; è stato sottoposto al tampone, risultato positivo; non è stato ricoverato in ospedale ed è guarito è invitato a donare il plasma. Questo plasma, detto iperimmune, può aiutare chi attualmente sta facendo i conti con la malattia, grazie agli anticorpi sviluppati nel periodo di convalescenza.

La Croce Verde P.A. Lucca sottolinea, inoltre, che i donatori di sangue, plasma ed emocomponenti hanno un ulteriore doppio vantaggio:

- possono accedere gratuitamente al vaccino antinfluenzale, ora più che mai fortemente raccomandato;

- nel caso di prenotazione della donazione, possono effettuare gratuitamente il test sierologico per Covid-19.

Donare è davvero semplice, dato che basta contattare il centro trasfusionale più vicino e spiegare la propria situazione. In alternativa, c’è la Croce Verde P.A. Lucca: basta chiamare il numero 0583.467713 o inviare una mail a donatori@croceverdelucca.it, all’appuntamento e ai contatti pensa l’associazione.