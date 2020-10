L'Associazione Nazionale Carabinieri è di supporto alla prefettura di Lucca relativamente all'emergenza Covid-1

Cronaca



venerdì, 23 ottobre 2020, 18:53

L'Associazione Nazionale Carabinieri è di supporto alla prefettura di Lucca relativamente all'emergenza Covid-19. Il coordinamento provinciale di Lucca dell'ANC ha organizzato un'area di controllo all'ingresso dello stabile dove i volontari dell'associazione verificano la temperatura corporea degli utenti che devono accedere agli uffici prefettizi.

La stessa modalità di accesso alla prefettura ha subìto sostanziali modifiche negli orari, in quanto l'affluenza dei cittadini in questo periodo avviene unicamente su appuntamento prefissato telefonicamente o dal sito istituzionale. Questa procedura di accesso, oltre alla verifica della temperatura, ha dunque richiesto ulteriore supporto operativo dei volontari dell'ANC. Monitorando loro stessi la coerente affluenza delle persone con gli appuntamenti predisposti da calendario. La sinergia tra le varie Sezioni ANC territoriali della provincia di Lucca, avvenuta con la pianificazione da parte di Filippo Colasanti Coordinatore Provinciale delle Sezioni ANC, ha consentito di coprire una programmazione di servizi importante e complessa. Infatti vi è una proficua turnazione tra la Sezione ANC Lucca, Seravezza e Stazzema, Capannori, Camaiore, Viareggio, Castelnuovo Garfagnana, Borgo a Mozzano e Fornaci di Barga. I turni già svolti in questi giorni dai volontari hanno sostanzialmente contribuito anche ad una funzione di assistenza al pubblico, in quanto gli utenti che spesso si recano in tali uffici non sono a conoscenza delle disposizioni di accesso in questo particolare periodo del Covid-19. Perciò essi vengono istruiti puntualmente dai volontari ANC su come poter comunicare correttamente con la Prefettura e su come risolvere le proprie necessità nel migliore dei modi.

Si segnala che al seguente indirizzo è possibile prendere visione delle modalità di accesso ai vari uffici della prefettura: http://www.prefettura.it/lucca (cliccando su "emergenza covid-19 modalità di ricevimento del pubblico")