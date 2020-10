Cronaca



L'avvocato Sbragia sulla chiusura del Bar Giò: "La situazione andava avanti da anni, volume della musica sei volte superiore al consentito"

venerdì, 2 ottobre 2020, 12:35

di aldo grandi

Avvocato Sbragia, lei non solo abita in Corso Garibaldi da una vita, ma è anche il legale che si è offerto di assistere i firmatari dell'esposto presentato alla procura della Repubblica di Lucca da cui è poi sorto il provvedimento di sequestro del Caffè Monica o Bar Giò. Che cosa vuole questo gruppo di residenti?

I residenti vogliono che le attività commerciali in questione vengano svolte nel pieno rispetto delle normative vigenti e, chiaramente, al fine di una buona convivenza con tutti i residenti. Questo è un discorso che noi portiamo avanti da anni tanto che nel 2018 siamo stati convocati in comune dall'assessore Raspini alla presenza del vice comandante dei vigili urbani e di Giovanni Martini titolare del bar Giò e il titolare di un altro locale sempre in Corso Garibaldi. In quella occasione le parti cercarono di trovare un accordo di civile convivenza e l'assessore Raspini avvisò i gestori dei locali che avrebbe preso seri provvedimenti nel caso in cui si fossero ripetute violazioni e turbative della quiete pubblica.

E da allora si sono ripetute?

Si sono sempre ripetute tanto che sono stati effettuati rilievi fonometrici dai quali è emerso che il volume della musica superava di ben sei volte i decibel consentiti.

E voi cosa avete fatto allora?

Noi, nell'inerzia dell'amministrazione comunale, abbiamo inoltrato una istanza di mediazione dinanzi all'organismo di mediazione presso l'ordine degli avvocati di Lucca e il comune si è fatto rappresentare dagli avvocati Carmela Di Filippo e Clarissa Gerbi. Il procedimento si è concluso con la non adesione da parte del comune di Lucca. Quindi, preso atto che non c'era possibilità di trovare un accordo pacifico che per anni abbiamo cercato di raggiungere, siamo stati costretti a depositare un esposto dinanzi alla procura della Repubblica di Lucca facendo presente sia la situazione di invivibilità della zona provocata dagli intrattenimenti musicali dei locali, ma anche il fatto che, dopo la loro chiusura, fino alle prime ore del mattino, approfittando delle sedie e dei tavoli dei locali medesimi, sostano molti giovani in evidente stato di ubriachezza che continuano con schiamazzi, urla, calci alle panchine, cori. Il tutto senza alcun intervento delle autorità preposte ad eliminare questo ulteriore stato di disagio dei residenti. Deve essere chiaro che abbiamo cercato di trovare per anni un accordo, ma che non è stato possibile e non per colpa nostra.

Qual è il messaggio che volete far passare avvocato?

E' che, anche da quanto si legge sui social, sembra che la procura della Repubblica sia intervenuta con superficialità ed accanimento nei confronti di un esercizio commerciale in un momento di particolare difficoltà. Ma la questione andava avanti da anni ed è solo una mera coincidenza che il provvedimento sia stato preso in questi giorni. Soprattutto, ribadisco che è mancata la buona volontà di trovare un accordo reciproco per una buona convivenza e che il rispetto della legalità sotto tutti gli aspetti non avrebbe portato a una situazione così incresciosa.

Foto Alcide