Lite al bar, il gip convalida l'arresto per tentato omicidio

giovedì, 8 ottobre 2020, 11:38

In seguito alla lite al bar "Il Bocconcino" in via Cesare Viviani a Monte S. Quirico di domenica sera, il gip del tribunale di Lucca ha convalidato l'arresto dell'aggressore, Massimiliano Pasquini, 55 anni, di Lucca, per tentato omicidio e disposto la custodia cautelare in carcere.



Il titolo di reato è rimasto tentato omicidio pluriaggravato (uso di arma e futili motivi). All'uomo è stato sospeso il reddito di cittadinanza.