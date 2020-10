Cronaca



Lite al bar, l'aggressore arrestato per tentato omicidio

lunedì, 5 ottobre 2020, 09:46

di aldo grandi

La lite degenerata ieri sera al bar Il Bocconcino in via Cesare Viviani a Monte S. Quirico ha avuto un epilogo giudiziario immediato: l'aggressore, Massimiliano Pasquini, 55 anni, di Lucca, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio nei confronti di Michael Bertini, 40 anni, di Fiano di Pescaglia, attualmente ricoverato in prognosi riservata a Cisanello.

Un episodio incredibile, una scena terribile e cruenta avvenuta ieri sera verso le 19 all'interno di un locale a Monte San Quirico, davanti a testimoni che hanno reagito bloccando l'aggressore prima che tentasse di fuggire e inchiodandolo a terra.

La lite, se così si può definire, era nata per futili motivi. L'arrestato, Massimiliano Pasquini, in compagnia del suo cane, era entrato nel locale e si era seduto lasciando, però, che l'animale vagasse per la sala sia pure senza essere minimamente aggressivo. Una donna ha chiesto al padrone se poteva tenere l'animale più vicino a sé, ma per tutta risposta l'uomo ha reagito con offese. A quel punto è intervenuto il Bertini che ha cercato di riportare la calma invitando, tra l'altro, l'uomo, ad uscire dal bar. Nemmeno il tempo di avvicinarglisi che quello ha estratto un coltello e lo ha colpito al basso ventre. Il giovane si è accasciato in una pozza di sangue.

Secondo alcuni testimoni l'accoltellatore era piuttosto alterato. Saranno gli accertamenti disposti dagli investigatori a dare il responso. Pasquini è stato arrestato e condotto in carcere in attesa dell'udienza di convalida che si terrà questa mattina. La vittima, sia pure non in pericolo di morte, ha perso molto sangue ed è stato trasferito a Cisanello.