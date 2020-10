Cronaca



L'Occidente pensa al Covid, gli islamisti a tagliare le teste: altri tre morti in cattedrale a Nizza

giovedì, 29 ottobre 2020, 11:02

di aldo grandi

Ormai le teste mozzate dei cristiani in Francia sono come le ciliege: una tira l'altra. Dopo la decapitazione del professor Samuel Pety davanti alla scuola nella periferia parigina, ora è la volta della cattedrale di Nizza dove, questa mattina, un musulmano, gridando Allah Akbar, ha tagliato la testa a una donna e ucciso altre due persone. E' stato arrestato, nemmeno ucciso così, prima o poi, uscirà di galera dove, intanto, sarà mantenuto a sbafo.

Così, mentre Macron e tutto l'Occidente se la fanno sotto per il Covid, gli islamisti si divertono a tagliare le teste e possiamo garantirvi che lo spettacolo di una decapitazione è assolutamente peggiore di quello delle bare di Bergamo. Incute molta più paura e, soprattutto, paralizza perché non c'è antidoto che tenga.

L'interSvista di pochi giorni fa a Marcello Pera, professore e filosofo, è la conferma che l'Occidente, per colpa dei suoi governanti senza identità e di un papa, l'attuale, devastante e incapace, sta vivendo una decadenza senza fine dove i popoli si trovano, loro malgrado, alla mercé di un capitalismo finanziario cresciuto sul nulla che annienta ogni identità in nome di una umanità senza coscienza e senza autonomia.

Quello che sta accadendo in Francia, le manifestazioni organizzate dai governi islamici contro le vignette e la libertà di espressione, dimostrano che tra libertà e Islam esiste una incompatibilità totale. C'è anche da aggiungere che la concezione del sacro che hanno gli islamici è diversa da quella, secolare e assolutamente laica, che abbiamo noi. Offendere Maometto non è come offendere Gesù: farlo e non capire la differenza può costare caro.

Ma al di là di questa distinzione che è tutt'altro che irrisoria, il conflitto tra libertà e Islam è insito nella religione professata dai seguaci di Maometto. L'errore sta nell'aver permesso l'accoglienza indiscriminata di milioni di musulmani che hanno invaso, proliferato, l'Occidente e che arriveranno a conquistarlo senza nemmeno combattere. Al massimo, tagliando un po' più di teste e facendo il verso del bau-bau ai poveri cristiani disposti, per Bergoglio e secondo i suoi dettami, al dialogo e al martirio. A proposito, questa volta la testa è stata tagliata all'interno di una chiesa anzi, di una cattedrale: dirà qualcosa l'omino vestito di bianco a Roma o avrà timore di apparire troppo cristiano?

Loro tagliano le teste, noi pensiamo al Covid del quale abbiamo una paura mostruosa mentre, al contrario, dell'Islam non solo non abbiamo paura, ma ci prostriamo nei suoi confronti per non urtare il pensiero diverso dal nostro che potrebbe colpirci. Quando un paese, il nostro, governato dai politici verniciati di rosso senza dignità né rispetto, copre le opere d'arte e le loro nudità per non suscitare problemi allo sceicco arabo che porta i soldi, vuol dire che, ormai, siamo destinati a diventare una colonia islamica. Chissà cosa ne pensa la Boldrini, a proposito, il 21 dicembre abbiamo l'udienza in tribunale a Lucca per la sua causa di diffamazione nei nostri confronti.

Come può un popolo che ha paura di un virus part-time - che si chiude in casa 15 giorni perché deve farsi il tampone per non risultare positivo, che non manda a scuola i propri figli decretando la distruzione del sistema istruzione, che accetta di essere sepolto vivo da un Governo che definire fascista è un'offesa a Benito Mussolini - reagire e difendere i propri valori di fronte agli attacchi di un Islam sempre più agguerrito?

Adesso, vedrete, che i francesi si faranno un'altra marcia con le maglie con su scritto Je suis... altra boiata transalpina. A chi piace il multiculturalismo dei nostri cugini che vada oltralpe e ci resti. A noi la Francia non piace più, essa non esiste più, è l'ombra di quella che si ribellò al nazismo con De Gaulle.

Ed è inutile pensare che da noi non accadrà mai. Accadrà, eccome, Noi siamo ancora più cacasotto dei francesi e ci faremo scuoiare vivi piuttosto che reagire, concederemo tutti i diritti e non imporremo alcun dovere a chi professerà l'Islam e verrà per conquistarci e redimerci. Ma, forse, è proprio quello che servirebbe a dare una scossa.

Vediamo adesso cosa dirà papa Francesco, colui che sta distruggendo la Chiesa ponendo le basi, speriamo, di uno scisma che è inevitabile. E a Lucca, a proposito, ma c'è ancora un vescovo? Che fine ha fatto monsignor Giulietti, discepolo bergogliano? Avrà mica paura del Covid anche lui? E se il professore francese decapitato non ha meritato neppure una parola, questi poveretti uccisi in una chiesa avranno diritto ad un po' di difesa? La Chiesa ha accettato i diktat di Conte senza fiatare. Invece di scendere in strada con chi non ha più niente se ne sta chiusa nei suoi milioni di immobili, simbolo di un parassitismo ineguagliabile. Non solo. Le messe e le funzioni religiose sono diventate più rare di un boxer albino.

Ma l'interSvista a Marcello Pera l'arcivescovo l'ha letta o si è limitato a leggere il testo dei Dpcm del Governo Conte-Bergoglio?