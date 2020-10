Cronaca



L'ultima cena

lunedì, 26 ottobre 2020, 08:09

di aldo grandi

Potevamo non far visita ai nostri amici ristoratori che, da oggi, non potranno più servire i loro c ommensali per la cena grazie all'idiota misura restrittiva adottata da un Governo che ha scelto, deliberatamente, di mettere in ginocchio l'economia italiana, le partite Iva, le classi medie e i lavoratori? No, non potevamo. E, a nostro avviso, i primi a dover scendere in strada per solidarietà concreta avrebbero dovuto essere quei lucchesi che, a fine mese, hanno lo stipendio regolarmente accreditato, Covid o non Covid, sul conto corrente. Inutile speranza, i pretoriani dello stipendio fisso e garantito se ne stanno tranquilli dentro casa sapendo che, cene o non cene al ristorante, loro all'Esselunga o alla Coop la spesa la faranno lo stesso.

Questa è la verità. Si sta delineando quello che a lungo abbiamo pronosticato: l'Italia non è unita, ma è divisa economicamente non tra Nord e Sud soltanto, ma anche tra chi lavora per vivere e chi può anche lavorare o meno tanto i soldi per campare li prende ugualmente. E se non sono le partite Iva a scendere in piazza per difendere se stessi, non ci sarà nessuno che li aiuterà salvo, poi, sfilare addolorato ipocritamente ai loro funerali.

Giuseppe Conte ha emesso la sua sentenza coadiuvato da governatori regionali che se la sono fatta sotto guardando più alla curva dei positivi che a quella dei decessi. E ha deciso che i primi a prenderla sotto la coda saranno i ristoratori, i gestori di bar, di palestre, di centri sportivi come se lo sport fosse diventato, improvvisamente, nocivo per la salute. Ma non ci avevano fracassato il basso ventre con l'invito a muoversi, a fare attività fisica, anche nelle terza, quarta e quinta età? Buffoni.

Mario Bini e sua moglie Beata del Piccolo Mondo di piazzetta dei Cocomeri sono piuttosto giù di morale: "Fino a una settimana fa abbiamo lavorato, poi praticamente nulla o quasi visto anche il periodo, ma questa decisione ci dà una mazzata definitiva. Chiudere alle 18 non ha senso. Chi mangia fino a quell'ora? Allora tanto valeva chiudere alle 15. Cosa faremo? Non lo so. Adesso vediamo nei prossimi sette giorni come andrà con il pranzo, ma già sappiamo che sarà dura visto che con lo smart-working e gli inviti a stare in casa la gente non verrà".

In più, aggiungiamo, hanno vietato di licenziare sapendo bene che se non ci fosse il divieto ci sarebbero centinaia di migliaia di persone in mezzo a un strada pronte a sollevarsi, altro che Napoli, Roma, Palermo e Catania. Invece hanno messo la cassa integrazione, peccato che arrivi sul conto corrente solo alcuni mesi dopo averla chiesta e, soprattutto, con importo notevolmente inferiore allo stipendio. Vogliono fare le nozze con i fichi secchi, pur sapendo che non hanno soldi perché sono decenni che questa classe digerente ha consumato più di quello che poteva permettersi.

E adesso paghiamo il conto. Il Covid-15 ha avuto un effetto... turbo. Ha accelerato una crisi latente e pronta ad esplodere. La Grecia, con la gente che brucia libri e arredi per riscaldarsi, che è stata comprata, letteralmente, da tedeschi e cinesi, è ad un passo. E noi ancora a votare 5Stelle e Pd anche se, a onor del vero, non ci sembra che, in questo frangente, Salvini e Meloni, a parte i soliti tweet su facebook, sian o scesi in strada a protestare. Tutti attenti ai sondaggi e al rischio di fare brutte figure con la pandemia - Zingaretti docet - Siamo diventati un popolo di eunuchi. Ha ragione il professor Pera: arriverà l'Islam, fra qualche anno, a svegliarci dal torpore, ma sarà troppo tardi.

Antonio Di Cecio è, invece, incazzato. Nero. Anche lui non ha timore di dire che 'siamo in mano a degli incapaci che non sanno fare il proprio mestiere se non portarsi a casa lo stipendio da 10 mila euro al mese'. Come dargli torto? "Chiudere alle 18 - dice - che senso ha? Allora chiudi alle 15 che tanto quelle tre ore non servono a niente. Ma a Roma a che ora va la gente a mangiare?, alle 17? Io avevo già ordinato tutto il necessario per Natale, ma ho bloccato tutto, non sono mica scemo tanto il lockdown arriverà fra breve. Io non penso solo a me, penso anche ai 13 dipendenti dei miei ristoranti. A loro il Governo pensa? Certo, potrei metterli in cassa integrazione, ma questi hanno famiglia, con che coraggio li farei aspettare tre mesi prima che questo Governo faccia arrivare loro uno straccio di denaro? Io non voglio cedere a questo Stato che vuole ucciderci. E farò di tutto per resistere, ma è una vergogna. E adesso tocca a noi, fra un po' anche a tutti gli altri commercianti che questa volta, apposta, non sono stati toccati".

Foto e video Ciprian Gheorghita

Video L'ultima cena