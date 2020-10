Cronaca



L'urlo delle palestre: "Lo sport è vita, non fateci morire"

sabato, 31 ottobre 2020, 17:15

di chiara grassini

I titolari delle palestre sono amareggiati perchè hanno speso tanti soldi, seguito i protocolli e le regole del Dpcm per poi vedersi costretti a chiudere. Proprio per questo motivo oggi pomeriggio si sono dati appuntamento alle 15 sugli spalti delle Mura urbane di Lucca, vicino porta San Pietro, per organizzare un sit-in pacifico e dire "no" alle restrizioni governative.



Alla protesta hanno aderito Team Ego Wellness Resort, Ego City Lab, la palestra Genesi, Studio Pilates Lucca, palestra Life e palestra Body Mind.



Renato Malfatti, titolare Ego Wellness Resort, così ha commentato la chiusura delle sale da ginnastica: "Ci hanno trattato male e hanno fatto dieci giorni di massacro. Ci hanno mandato anche i Nas per una verifica perchè sembrava che qualche palestra non fosse in regola, quando in realtà abbiamo rispettato tutto da giugno. Probabilmente qualcuno aveva già in mente di chiudere il settore. Siamo qui a manifestare perchè in tutta Italia stanno facendo delle proteste per il grido d'allarme." E chi si era già abbonato? "E' previsto il rimborso dei voucher e noi diamo due opzioni - spiega -: voucher spendibile all' interno del centro o rimborso del tempo perso. Questo è un costo incredibile che sosteniamo e per questo che chiediamo aiuti perchè ci sentiamo bastonati."



Altri titolari, come Nicola Bianchi della Body Mind, hanno raccontato la propria storia: "Vorremmo, come tutti i nostri clienti, che anche le altre persone che attualmente non frequentano la nostra palestra capissero che è un luogo sicuro dove abbiamo speso tanti soldi seguendo le regole del Dpcm. Nel momento in cui riapriremo continueremo sempre a seguire il concetto di sicurezza, benessere e salute". Queste sono state le parole di Nicola. Federico Lazzarini della palestra Genesi ha invece commentato amareggiato: "Tante spese, abbiamo seguito i protocolli, ci siamo impegnati e abbiamo faticato ad attuare tutte le regole per poi essere chiusi". Che cosa chiede? "Essere più considerati a livello lavorativo perché anche i nostro è un lavoro dove si da benessere a tante persone".



Renato, Nicola, Federico sono sono alcuni nomi di coloro che hanno aderito al sit-in di questo pomeriggio. Dino Sileo della palestra Life, in maniera sintetica, ha ribadito che ci sono stati i controlli da parte di tutti i Nas e dalle loro verifiche è emerso che tutto era in regola. Monia Bernardi, titolare della palestra Masterfit di Gallicano, è ha poi raccontato senza esitazioni le sue vicende: "Sono qui per sostenere il nostro settore che è stato il primo ad essere colpito, anche se abbiamo rispettato tutto il protocollo che ci è stato imposto dallo Stato. A nostre spese abbiamo fatto dei sacrifici e abbiamo mantenuto attivo il nostro lavoro a sostegno dello sport e della salute. Oggi chiediamo sostegno per mantenere le strutture aperte per il futuro che non è facile in questa situazione".



Intorno alle 15.15 i partecipanti del sit-in hanno iniziato ad applaudire tutti insieme per ribadire all'unisono un solo concetto, ovvero "Pro sport e salute". Lo hanno ripetuto diverse volte con tanto di battito delle mani finale. Ad un certo punto della manifestazione si è sentito gridare: "Sdraiatevi a terra e battete le mani!", un gesto questo che ha voluto invitare le persone a svolgere l'attività fisica in segno di divertimento per sdrammatizzare la situazione. E ancora: "Mai mollare!". Chi lo ha detto è stato Nicolas, personal trainer della palestra Genesi, il quale ha cercato ripetutamente di coinvolgere i clienti.



Era presente anche l'assessore allo sport Stefano Ragghianti che, in disparte, si è confrontato con i gestori per commentare la difficile e complicata situazione in cui si trova il mondo dello sport.



Foto di Ciprian Gheorghita