Cronaca



Ma tornate a vendere bibite e ad insegnare

sabato, 24 ottobre 2020, 09:27

di Antonello Rivalsa

Se vivi di annunci, di comunicati su facebook, di indici di gradimento e passi tempo a fare passerelle può succedere che getti un Paese nel baratro. Il Covid c’è da almeno dieci mesi ed ora che i contagi stanno salendo sembriamo e siamo un Paese allo sbando. Esperti della taskforce di Palazzo Chigi avevano pronosticato una seconda ondata per questi mesi ed assistiamo ad un Governo che, dopo aver gestito male la prima fase, non sa cosa fare oggi, e non ha in tutti questi mesi elaborato uno straccio di Piano su come gestire l’emergenza. Chi fa cosa?

Mi dispiace autocitarmi ma avevo scritto il venerdì, 27 marzo 2020: “Il fattore velocità impatterà in futuro su malaugurati ma possibili eventi analoghi e se ne dovrà tenere conto predisponendo risposte altrettanto veloci del sistema sociale e sanitario con appositi piani di Protezione Civile” ma non è stato fatto e allora l’unica soluzione è fermare attività, più o meno a caso, o rinchiudere le persone in casa continuando a massacrare tutti con comunicazioni terroristiche che minano ancora di più persone già provate da mesi da incubo.

E a nulla serve, per limitarsi all’aspetto psicologico, che l’Istituto Superiore di Sanità abbia scritto (https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-salute-mentale):

“I risultati, ottenuti su un campione di 20.720 partecipanti, evidenziano che durante il lockdown sono aumentati i livelli di ansia, depressione e sintomi legati allo stress, soprattutto nei soggetti di sesso femminile. Inoltre, la durata dell’esposizione al lockdown ha rappresentato un fattore predittivo significativo del rischio di presentare peggiori sintomi ansioso-depressivi.

Niente da fare se mandi al Governo un gruppo di incolti insieme ai Pariolini: che pretendi?

Perfino l’America di Trump si è organizzata meglio come afferma Rampini, corrispondente di Repubblica quindi non proprio Trumpiano, da New York (https://www.nicolaporro.it/rampini-positivo-al-covid-smonta-le-bufale-sulla-sanita-usa/)

Da noi invece abbiamo ministri che si contraddicono a vicenda (Speranza e Spadafora), un presidente del Consiglio che invece di agire continua ad annunciare non si sa cosa o a scaricare le responsabilità sui sindaci.

Ma si può vedere uno straccio di carta nel quale il Governo ha predisposto le linee generali di intervento in presenza di una seconda ondata di Covid? Dati, analisi, riflessioni e misure che messi organicamente e logicamente insieme definiscano la strategia di un Paese?

Ma tornate a vendere bibite e ad insegnare, augurandovi che almeno quello lo sappiate fare. Governare non è roba per voi, purtroppo per noi, perché risolvere i problemi a botte di lockdown e bonus sono buoni tutti.