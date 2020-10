Cronaca



Monossido di carbonio in abitazione a San Donato: salvata una donna

sabato, 17 ottobre 2020, 19:36

di gabriele muratori

Una donna di circa 50 anni è stata salvata in extremis, questo pomeriggio, verso le 17.30 nella sua abitazione a San Donato, dove è rimasta intossicata dall'invisibile killer del monossido di carbonio. Sarebbero stati i figli, una volta entrati in casa, ad aver trovato la madre nel letto priva di sensi



Tempestiva la chiamata al 118, dove i soccorritori, appena arrivati, hanno sentito squillare la strumentazione di rilevamento gas in loro dotazione. L'infermiere dell'auto-medica del Campo di Marte, appena ravvisato il pericolo, ha quindi richiesto l'immediato intervento dei vigili del fuoco che giunti sul posto hanno quindi messo in sicurezza l'ambiente.



La donna è stata poi caricata sull'ambulanza della Misericordia di Lucca e trasportata al pronto soccorso del San Luca in codice rosso per accertamenti.