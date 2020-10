Cronaca



Moto e scooters d’epoca a Palazzo Pfanner, un inizio davvero col botto

martedì, 20 ottobre 2020, 10:41

di loreno bertolacci

Gli amici di “barsantiematteucci”, insieme alla Fondazione Barsanti e Matteucci, hanno davvero avviato il motore delle manifestazioni col botto, pardon con lo “scoppio”. Domenica 18, alle 10:30, nella bella location di palazzo Pfanner, in una giornata fortunatamente assolata che ha fatto da cornice all’evento, si è inaugurata la mostra di moto e scooters d’epoca.



Alla presenza di un folto pubblico, dopo i saluti di rito, alla presenza di diverse personalità e del sindaco di Lucca, è stato acceso quel “motore di interesse” che dovrebbe portare a breve ad avere un centro espositivo e museo, importante per Lucca, nel quale verranno esposti in modo dinamico, avvicendando vari modelli di collezionisti locali e non, moto, scooters d’epoca e tutti quei mezzi che hanno fatto la storia della mobilità fino ai nostri tempi e non solo. Attirare sì l’attenzione sulle due eccellenze lucchesi Barsanti e Matteucci che, nella seconda metà del 1800, arrivarono a realizzare il primo motore a scoppio. Ma anche illustrare l’evoluzione che questa invenzione ha avuto negli anni fino ai giorni nostri. Evoluzione che ha comportato cambiamenti di indirizzo sulle fonti di energia, fino alle moderne tecnologie ecosostenibili e rinnovabili, che utilizzano nuove fonti non inquinanti per la movimentazione urbana ed extraurbana.



La mostra offre l’opportunità di una riflessione sul ruolo che ha rivestito il mezzo a due ruote nel passato, essendo la moto, fino agli anni 60, utilizzata per gli spostamenti dalle grandi masse, mentre l’auto era ancora un veicolo riservato a pochi. Barsanti e Matteucci, le due eccellenze lucchesi, potrebbero fare ancora molto per la città di Lucca con la loro scoperta. Questo è il chiaro messaggio che gli “amici di barsantiematteucci” hanno voluto mandare alle autorità cittadine. Un centro espositivo multifunzionale con un museo, un’area di studi, una scuola di restauro, un polo universitario e chi più ne ha più ne metta, potrebbero essere un valido motivo di incontro nella bella città di Lucca, incontro che porterebbe indubbiamente nuove opportunità di lavoro ed anche di svago oltre che una risonanza mediatica a livello internazionale.



La mostra rimane aperta dalle 10 del mattino fino alle 18 per tutta la settimana. Chiuderà i battenti domenica prossima 25 ottobre. Il motore a scoppio e le varie applicazioni che la scoperta ha avuto che di fatto hanno cambiato la vita di tutti, le nuove tecniche di movimentazione urbana ed extra urbana, questo è il chiaro messaggio che l’iniziativa vuole trasmettere, una riflessione sull’importanza della scoperta dei due lucchesi ma anche un pensiero sull’evoluzione che la scoperta ha avuto e deve avere per la salvaguardia del pianeta.



Una grande opportunità quindi, per appassionati e non, di comprendere il percorso evolutivo del motore a scoppio, dai primi mezzi realizzati fino alle moderne vetture e moto GP. Pare, a questo punto, più che mai necessaria una nuova ed ampia sede espositiva e museale in Lucca, che possa ospitare le innumerevoli applicazioni dell’invenzione di Barsanti e Matteucci, dalle auto alle moto dalla seconda metà del 1800 fino ai giorni nostri. A detta di tutti questa iniziativa è stata un vero successo, ma lo sarà ancora di più quando inizieranno a concretizzarsi i sogni, per ora nel cassetto, degli “amici di barsantiematteucci”.