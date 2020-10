"Non dobbiamo aver paura che della paura"

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 28 ottobre 2020, 13:52

Sono iniziati in questi giorni i lavori per il rifacimento della pista di atletica Moreno Martini. La gara d'appalto è stata vinta dall'ATI costituita dalle ditte Tipiesse impianti sportivi srl di Bergamo e Mondo Spa di Cuneo, specializzate nel settore

mercoledì, 28 ottobre 2020, 08:27

La delibera è stata approvata ieri sera dal consiglio comunale all'unanimità. Adesso un avviso pubblico raccoglierà le candidature che dovranno dimostrare un'esperienza pregressa maturata nell'ambito delle tematiche legate alla disabilità

martedì, 27 ottobre 2020, 19:28

Il sindaco si dà da fare per il Covid-19, ma dimentica che il virus colpisce, ma viene quasi sempre sconfitto. La miseria e il degrado in cui si trova il centro storico di Lucca, al contrario, no

martedì, 27 ottobre 2020, 15:19

Oggi sono 51 i nuovi casi di Coronavirus registrati tra Lucca e Piana. Nel dettaglio: Altopascio 11, Capannori 10, Lucca 26, Porcari 4

martedì, 27 ottobre 2020, 11:51

I tira e molla sulle chiusure ipotizzate dal Governo con gran parte delle Regioni nettamente contrarie dimostrano che dopo mesi siamo arrivati al nocciolo della questione; il valore economico di una vita non in senso affettivo ma sociale o se volete economico non è infinito

martedì, 27 ottobre 2020, 08:48

Lunedì 2 novembre alle 10.30 in piazza San Michele manifestazione degli appassionati della danza e della cultura per protestare contro le limitazioni e restrizioni imposte dal Governo Pd-5Stelle