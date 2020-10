Nuova sassaiola dei clandestini contro la polizia

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 19 ottobre 2020, 12:04

È accaduto a Conflans Saint-Honorine, un sobborgo nei pressi di Parigi: Samuel Paty, un uomo buono e gentile, un docente rispettato da tutti, “colpevole” di aver mostrato in classe le vignette su Maometto già pubblicate su “Charlie Hebdo” è stato decapitato da un diciottenne ceceno

lunedì, 19 ottobre 2020, 09:12

Ho spesso parlato di mancanza di misura nel gestire il Covid. Ed in fondo la parola misura suona bene perché dà una impressione di ragionevolezza in chi la usa e non è troppo impegnativa. Però quello che è misurato per uno può non esserlo per un altro, e allora concretizziamo...

domenica, 18 ottobre 2020, 22:20

Grave incidente stradale questa sera sulla via Ludovica a S. Giusto di Brancoli. Scontro frontale tra un mezzo della Misericordia di Marlia e una vettura

domenica, 18 ottobre 2020, 19:17

Dopo l'ordinanza di Eugenio Giani che azzerava le visite agli anziani ricoverati nelle Rsa, ora è la volta delle visite agli ospedali

domenica, 18 ottobre 2020, 19:14

Tendopoli zona rossa, sassaiola contro la polizia, feriti due agenti e due migranti fuggiti. Conestà (Mosap): «Basta cerino in mano alla Polizia. La tendopoli zona rossa è un problema del Governo»

domenica, 18 ottobre 2020, 15:43

Un uomo di circa 50 anni, che stava potando la siepe del giardino della sua abitazione a Maggiano, è caduto dalla scala subendo alcuni traumi al fianco sinistro e al torace