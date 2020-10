Cronaca



Parcheggio e area gioco ad Antraccoli: adottata la variante urbanistica

mercoledì, 28 ottobre 2020, 15:35

Si avvicinano i tempi per la realizzazione del nuovo parcheggio e area gioco di Antraccoli, nei pressi della scuola primaria Monsignor Guidi.

Ieri sera (27 ottobre) il consiglio comunale ha adottato la variante urbanistica che trasforma il terreno interessato da "area agricola infraurbana" ad "area per parcheggi pubblici o di uso pubblico" nella parte a nord del lotto e "area a parco e per il gioco" a sud. La zona in questione risulta infatti carente di posti auto, soprattutto durante il periodo scolastico, e in particolare negli orari che coincidono con l'entrata e l'uscita dei bambini dalla scuola. L'intervento servirà, contemporaneamente, a realizzare un parco giochi attrezzato che risponderà alle esigenze della scuola Monsignor Guidi.

L'assessora alla pianificazione urbanistica Serena Mammini, presentando il provvedimento all'aula ieri sera, ha ricordato che la variante anticipa concretamente gli obiettivi del Piano Operativo, dal momento che tra le previsioni del Piano Strutturale per l'Utoe 4 Piana di Lucca est è inserito il miglioramento qualitativo e prestazionale delle attrezzature e dei servizi pubblici che costituiscono i "centri di quartiere" di Antraccoli, San Filippo e San Vito. "In questo ambito – ha detto Mammini - rientrano le dotazioni per l'educazione e la formazione con il ridisegno degli spazi aperti di relazione e con la formazione di spazi infrastrutturati e arredati che siano in grado di assicurare il consolidamento di attività e iniziative di supporto ai servizi locali di quartiere".

Contestualmente all'adozione della variante, il consiglio comunale ha anche approvato il progetto definitivo dell'opera. Il parcheggio e il parco giochi, per un importo complessivo di 170mila euro, sorgeranno in un terreno che confina con la scuola, con la via Vecchia Romana e con la strada che collega la via Vecchia Romana alla via dei Paladini. Quest'ultima strada verrà allargata, portando la carreggiata a 6 metri di ampiezza e lungo essa verranno realizzati degli stalli di sosta. Nell'area a nord del terreno sarà costruito il parcheggio vero e proprio, con due accessi separati e marciapiedi, mentre la parte restante dell'area sarà adibita a parco giochi a servizio della scuola. L'opera sarà realizzata in modo da renderla fruibile ed accessibile alle persone portatrici di handicap e saranno utilizzati, per quanto possibile, materiali riciclati, in particolare per la realizzazione delle pavimentazioni, in linea con gli obiettivi fissati dall'amministrazione Tambellini attraverso la delibera di giunta sulla Strategia di sostenibilità ambientale 2030.