Cronaca



Paura a Monte S. Quirico: lite finisce a colpi di coltello

domenica, 4 ottobre 2020, 19:55

Paura a Monte S. Quirico per una lite tra due italiani, poi degenerata, che ha visto spuntare un coltello con il quale uno dei due contendenti è rimasto gravemente ferito a una coscia. L'episodio è avvenuto intorno alle 19.15 e la chiamata di soccorso al 118 è arrivata subito dopo. L'allarme era in via Cesare Viviani, all'altezza del bar Il Bocconcino. Secondo una prima, sommaria ricostruzione dei fatti, due uomini, italiani, hanno avuto un diverbio al termine del quale uno dei due ha subito una grave ferita alla coscia per accoltellamento.

Il ferito è stato portato in codice rosso all'ospedale di Lucca. Si tratta di un uomo di circa 40 anni. Insieme al 113, sul posto anche l'automedica di Lucca e un'ambulanza della Misericordia.

Anche l'altra persona coinvolta è stata condotta al San Luca su una seconda ambulanza della Misericordia. Per lui un forte trauma cranico.