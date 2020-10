Cronaca



Presidio lavoratori multiservizi al San Luca: "Basta ingiustizie"

mercoledì, 14 ottobre 2020, 13:08

Sono in attesa di rinnovo, da oltre sette anni, i lavoratori del settore multiservizi e pulizie. A dichiararlo è il coordinatore Massimiliano Bindocci che spiega come "Sia necessario alzare lo stipendio a queste persone. Arriva a malapena a 7 euro lordi l'ora e durante l'emergenza, a marzo, hanno sempre prestato la loro opera di lavoro e, se possibile anche di più". Sono questi i motivi per cui, in tutta Italia e anche a Lucca, domani a partire dalle 10 all'ospedale San Luca avrà luogo un presidio per il rinnovo del CCNL.



"Gli stipendi sono fermi al 2013 - continua Bindocci - Sono trattati da persone invisibili, ma anche loro sono stati degli eroi. Hanno igienizzato gli uffici, gli ospedali, i supermercati e al fianco degli operatori sanitari hanno prenotato le visite mediche e pulito le strade. Il loro lavoro è indispensabile e l'atteggiamento verso queste persone inaccettabile e a sostenerli si uniscono anche Filcams Cgil, Fisascat Cils e Uiltrasporti ".