“Progetto nuovi alberi”: parte la messa a dimora del primo lotto di 1250 esemplari

sabato, 10 ottobre 2020, 13:47

di barbara ghiselli

Come è stato scritto nel libro "La terra salvata dagli alberi" degli autori Francesco Ferrini e Ludovico Del Vecchio: "Il primo momento buono per piantare gli alberi era 20 anni fa, il secondo è adesso" ed è proprio in quest'ottica che parte la messa a dimora del primo lotto di 1250 esemplari del "Progetto nuovi alberi" per assorbire le emissioni e favorire la biodiversità.

Lucca tiene quindi fede all'impegno ambientale a favore del programma di riduzione delle emissioni entro il 2030. Grazie all'impegno dell'associazione Talea oltre al comune di Lucca, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, alla Fondazione Banca del Monte di Lucca entrano a far parte del progetto Nuovi Alberi dodici sponsor: Soifidel spa, Tagetik srl, Mei Valvole Industriali srl, Lamm Centro Analisi, Farmacia Checchia – Labher, Akeron, Farmacia Novelli, Ristoranti Orti di via Elisa – Giglio – Gigliola e Buca di Sant'Antonio, Numera srl, Unipool Assicurazioni, Alfacolor srl, Vivai Favilla.

A presentare l'avvio della fase esecutiva del progetto sono intervenuti in una conferenza stampa all'Orto Botanico di Lucca: il sindaco Alessandro Tambellini, l'assessore all'ambiente Francesco Raspini, il presidente del Consorzio di Bonifica Toscana Nord Ismaele Ridolfi, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Marcello Bertocchini, Lamberto Serafini per la Fondazione Banca del Monte di Lucca, il presidente dell'Associazione Talea Giacomo Gregori.

"Questo risultato – ha dichiarato Raspini - è stato possibile grazie alla collaborazione tra il settore pubblico, quello privato e il terzo settore: un lavoro di squadra quindi per realizzare un progetto in favore dell'ambiente. Siamo veramente soddisfatti di poterlo presentare oggi e, con l'occasione, intendo ringraziare sia l'associazione Talea che tutti gli ha sponsor che hanno deciso di prendervi parte"

Come ha annunciato Tambellini: "Entro il 2022 vogliamo mettere a dimora tremila alberi con capacità di assorbimento di inquinanti in aree di proprietà comunale. Da novembre partiranno i primi impianti che vedranno entro marzo 2021 la sistemazione di un totale di 1250 piante. Il progetto è in linea con gli obiettivi del Piano di Azione Comunale finalizzato al contenimento delle emissioni di polveri sottili (Pm 10 e Pm 2.5) e nel solco degli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, ma ha un'importante ricaduta per l'incremento della biodiversità e per il rafforzamento e la nuova costituzione di corridoi ecologici".

Il progetto partirà a dicembre con i primi due terreni comunali messi a disposizione dall'amministrazione: il primo a Monte San Quirico nella zona del fiume vedrà l'impianto di 150 pioppi bianchi (Populus alba) in uno spazio di 6257 metri quadrati, il secondo a Santa Maria a Colle di 17964 metri quadrati dietro la scuola Custer De Nobili vedrà un intervento più articolato con 395 Querce (Quercus Robur), 290 Frassini (Fraxinus Oxycarpa), 275 ciliegi (Pruns avium) e 140 Tigli (Tilia Plathyphyllos).

Grazie al sostegno del comune di Lucca, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione Banca del Monte di Lucca il progetto ha mosso i primi passi, ma la novità è l'ingresso di dodici sponsor che hanno preso un impegno triennale con l'associazione Talea portando un contributo di 2500 alberi. Il Consorzio Toscana Nord offrirà invece la pulizia dei terreni interessati lungo il fiume. Ricapitolando grazie al sostegno di 165 soci che iscrivendosi all'Associazione Talea hanno donato un albero alla causa a oggi sono coperti i costi di acquisto di 2665 alberi su 3000 complessivi che si prefigge il progetto. Sono inoltre coperti i costi di gestione degli arboreti, la comunicazione, attrezzature, manutenzione per tutto il 2020 e per il primo quadrimestre del 2021.

"È veramente significativo vedere come le persone sentano proprio il problema del cambiamento climatico tanto da organizzarsi in associazioni, collaborare con enti pubblici e privati per intervenire con opere come questa – ha fatto presente Ridolfi– il mio ente è attivo su questo fronte ed è importante vedere come anche a livello regionale e nazionale cominciano ad esserci importanti risorse a cui attingerà anche il Consorzio per fare la sua parte".

"Il progetto dell'Associazione Talea ci è piaciuto subito e ci ha convinto a finanziarlo soprattutto perché metteva in atto un intervento diretto di grande impatto e di significato per il nostro futuro – ha commentato Bertocchini – inizieremo a vedere fra poco frutti di quel lavoro che, per la partecipazione di persone e aziende è davvero notevole: un successo oltre ogni aspettativa".

"Spesso quando si parla di problemi così grandi come quelli ecologici, il cambiamento climatico, pensiamo di dover elaborare interventi complessi e di vasta scala, e sembra difficile passare all'azione – ha evidenziato Serafini – piantare nuovi alberi ci dimostra che possiamo intervenire subito, senza aspettare, per costruire un cambiamento dal basso, educare, diffondere buone pratiche e migliarare l'ambiente vicino a casa nostra".

"Visto il grande interesse che ha suscitato questa operazione siamo fiduciosi che il progetto avrà sostegno economico per tutta la sua durata – ha affermato Gregori - auspico che l'obiettivo di 3000 alberi sia solo un inizio e che si possa sicuramente superare questa cifra anche coinvolgendo privati cittadini che se vorranno potranno mettere a disposizione i loro terreni, tutti possono contribuire associandosi. A questo proposito, tutte le informazioni sono consultabili su www.associazionetalea.com".

Il progetto Nuovi alberi è stato ideato dell'associazione Talea APS, con il contributo tecnico dell'agronomo Claudio Lorenzoni e prevede interventi di imboschimento urbano con specie arboree autoctone tra cui pioppi, farine, frassini, aceri, carpini ma anche ciliegi e tigli. Gran parte di queste specie popolavano, in un lontano passato, le foreste planiziarie del territorio. Nel tempo questi boschi sono stati progressivamente ridotti dalle attività umane, ossia dalla coltivazione agricola prima e poi dall'espansione urbanistica.

L'aumento di aree boschive in pianura, nel contesto urbano, assume una grande importanza per l'abbattimento degli inquinanti, per contrastare il riscaldamento del clima, contribuendo a fissare l'anidride carbonica, Inoltre la ricostruzione di un tessuto arboreo connettivo consentirà di mantenere un più alto livello di biodiversità e conseguentemente aumentare la stabilità e la salute ecologica del territorio stesso.

La ricostruzione del tessuto arboreo connettivo è un'operazione che permette di incrementare o valorizzare i collegamenti ecologici che mantengono uniti fra loro i sistemi naturali del territorio. Tali collegamenti sono costituiti principalmente dai sistemi arborei e arbustivi dei boschi, boschetti e, non ultimi, dai sistemi di siepi che una volta suddividevano i campi coltivati. Per il progetto nuovi alberi la connettività ecologica è stata studiata attorno al grande corridoio ecologico del fiume Serchio. Per questo è stato scelto di privilegiare il rimboschimento di aree ad esso collegate con il proposito più ambizioso per il futuro di partire da qui di ricostruire delle connessioni arboree urbane più articolate con il Parco delle Mura urbane e con le altre zone verdi incuneate nel sistema urbanistico lucchese.

L'evoluzione del progetto e gli appuntamenti tematici saranno pubblicati sul sito web www.associazionetalea.com sul quale è possibile anche iscriversi all'associazione.