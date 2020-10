Salvatore Pipus, nuovo amministratore delegato di Geal

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 8 ottobre 2020, 13:53

Giorni fa sulla Via della Chiesa Mutigliano, dalla quale si raggiungono, la Scuola Materna, la Media e l' Istituto Agrario, sono stati eseguiti dei lavori di rifacimento delle strisce ai lati della strada

giovedì, 8 ottobre 2020, 11:38

In seguito alla lite al bar "Il Bocconcino" in via Cesare Viviani a Monte S. Quirico di domenica sera, il gip ha convalidato l'arresto dell'aggressore, Massimiliano Pasquini, 55 anni, di Lucca, per tentato omicidio e disposto la custodia cautelare in carcere

giovedì, 8 ottobre 2020, 10:48

Sarà colorato di verde il Ponte di Rivangaio nella serata e notte del 10 ottobre e lo sarà come simbolo di partecipazione alla Giornata Mondiale per la Salute Mentale

giovedì, 8 ottobre 2020, 08:59

Un altro lucido, straordinariamente semplice ed esemplificativo intervento del nostro corrispondente e collega da Roma che, dati e grafici ufficiali alla mano, dimostra quel che nessuno, tra i 'sapienti', riesce o anche solo prova a spiegare

giovedì, 8 ottobre 2020, 08:24

Venerdì 9 ottobre anche Lucca parteciperà al sesto sciopero per il clima, il primo dopo l'inizio della pandemia. Il tema sarà infatti collegato alla responsabilità dell'uomo nell'emergere di epidemie come questa

mercoledì, 7 ottobre 2020, 17:41

In questa prima fase sarà ripulita tutta l'area oggetto dell'intervento e organizzata la logistica. I resti del Porto della Formica saranno trattati sotto la supervisione di un archeologo