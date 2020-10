Cronaca



Sciopero dei lavoratori alla Manifattura del Sigaro Toscano di Mugnano

venerdì, 9 ottobre 2020, 12:17

di chiara grassini

Questa mattina i lavoratori della Manifattura del Sigaro Toscano, insieme ad alcune sigle sindacali, si sono dati appuntamento davanti alla sede dello stabilimento di Mugnano in via Mattei per fare uno sciopero di quattro ore a metà e a fine turno lavorativo.



Dalle parole di alcuni dipendenti interpellati, è emersa un'unica risposta comune alla domanda sui motivi dello sciopero: il rinnovo del contratto nazionale dell'industria alimentare. "Siamo davanti a questa azienda per sottoscrivere questo accordo perchè ai lavoratori porta denaro in busta paga" ha sottolineato Michele Rossi della Flai Cgil, Federazione Lavoratori Agroindustria.



"Occorre evidenziare anche la parte normativa - ha detto -. Essa garantisce la prestazione dei fondi sanitari e pensionistici e la cassa vita che in questo momento sono in una fase di stand by. Qualora dovessimo attingere alla cassa vita per un lavoratore che disgraziatamente dovesse morire, non sapremmo in che situazione vige attualmente il contratto per quel lavoratore".



Stando invece alle parole di Alessandra Picchi dell' Unione italiana dei Lavoratori Agroalimentari, (Uila) il 9 novembre sarà previsto un ennesimo sciopero. Presente stamattina anche Amedeo Sabato, responsabile territoriale Fai Cisl Toscana Nord.