Sconcerto, amarezza e rabbia tra i gestori di bar del centro storico

lunedì, 26 ottobre 2020, 15:29

di chiara grassini

"Le nuove misure entreranno in vigore questa sera a mezzanotte fino al 24 novembre - ha annunciato il presidente del Consiglio durante la conferenza stampa di sabato 24 ottobre - Ve le riassumo. Bar, gelaterie, pasticcerie e ristoranti chiuderanno alle 18 tutti i giorni compresi i festivi. Dopo le 18 però potranno continuare ad operare nelle consegne a domicilio per l'asporto. Ai tavoli dei ristoranti potranno sedere al massimo quattro persone salvo che si tratti di nuclei familiari più numerosi. E' vietato consumare cibo e bevande nelle piazze, nelle strade pubbliche dopo le 18."

Questo è quanto emerso dall'ultimo Dpcm per contrastare la crescita della curva epidemiologica. Per capire quali saranno gli effetti delle nuove restrizioni siamo andati ad intervistare diversi titolari e gestori di bar nel centro storico di Lucca con i quali abbiamo parlato, dato voce e domandato che cosa ne pensano della chiusura dei locali alle 18.

E così nella mattinata di questo lunedì 26 ottobre abbiamo deciso di iniziare partendo dal Bar San Frediano situato nell'omonima piazza. Ad attenderci Alessandro Lazzarini che, tra un caffè e un altro, ci ha rilasciato un suo commento: "Il nuovo Dpcm penso che metterà in crisi le nostre attività soprattutto chi, come noi baristi, lavora con l'aperitivo e le cene. Metterà a rischio i ristoratori che sono costretti a chiudere e le pizzerie che principalmente lavorano nel turno serale. Metterà a rischio i dipendenti ai quali non verrà riconfermato il contratto o dovranno andare in cassa integrazione".

Ci siamo spostati al Caffè Monica in Corso Garibaldi dove Giovanni Martini, seduto fuori al tavolo del suo locale, ci ha accolti per una breve intervista. Arrabbiato e dai toni piuttosto accesi ha espresso il suo pensiero: "Le manovre economiche fatte sino ad ora ricadono a scapito del piccolo imprenditore, del commerciante e della piccola impresa. Se la prendono sempre con i soliti ed è giunto il momento di dire basta".

Da Corso Garibaldi a piazza San Michele e fermati al Caffè Casali. "La situazione è difficilmente commentabile poiché in tutte le direzioni che andiamo siamo penalizzati - ha spiegato Alessandro Maraviglia - La scelta incomprensibile è la chiusura delle 18 e poteva essere rimandata almeno di un'ora e mezzo come fanno tutti gli altri negozi. Insomma, dobbiamo seguire le indicazioni che ci impongono e speriamo che finisca presto."

E in via Mordini al Bar del Sole che cosa ne pensano Ernesto Caiazzo e sua moglie Monica?

"La chiusura delle 18 non fa altro che aumentare una situazione molto precaria già da un mese e mezzo a questa parte. In altre parole è un periodo molto serio."

Concludiamo il nostro giro al Caffè del Mercato noto come il Peschino. Marco Chiocca, uno dei titolari del locale, ha focalizzato il suo discorso sulle piazze: "Io farei di più nelle piazze, cioè controllare maggiormente.

E nel frattempo oggi pomeriggio in piazza Anfiteatro è previsto un sit-in dove tutti i commercianti rimarranno aperti in segno di protesta per dire #LUCCANONSISPEGNE.