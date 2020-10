Serafina Di Vuolo saluta la polstrada di Lucca

Altri articoli in Cronaca

martedì, 6 ottobre 2020, 18:05

Il questore Faranda non fa sconti a nessuno e dopo l'accoltellamento dell'altra sera a Monte S. Quirico e visti altri elementi tutt'altro che edificanti, ha deciso di far abbassare la saracinesca al locale

martedì, 6 ottobre 2020, 13:11

Lo annuncia il consigliere provinciale con delega alla viabilità nel comune di Lucca Andrea Bonfanti, a seguito dello slittamento del posizionamento degli apparecchi rilevatori di velocità causato da un contenzioso legale apertosi dopo il ricorso della ditta arrivata seconda nella gara d'appalto indetta dall'ente di Palazzo Ducale

martedì, 6 ottobre 2020, 12:41

Domenica pomeriggio la polizia è intervenuta a Ponte a Moriano dove era in corso una lite scaturita per motivi di circolazione stradale. In particolare al 113 era stato riferito che uno dei due contendenti, dopo essersi allontanato, era tornato con in mano un coltello a serramanico

martedì, 6 ottobre 2020, 12:29

Così il presidente del Consorzio 1 Toscana Nord, Ismaele Ridolfi, a proposito dell’ultimo grave fenomeno alluvionale

martedì, 6 ottobre 2020, 11:18

Non è nuovo l'impegno del Gruppo di Lucca del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta (CISOM) per questo genere di attività a contrasto dell'emergenza freddo e in aiuto delle persone più fragili

martedì, 6 ottobre 2020, 08:23

Dopo il ‘tutto esaurito’ registrato con la conferenza con il prof. Pregliasco, focalizzata sulle misure per contenere la pandemia di Covid-19, la Croce Verde P.A. Lucca non si ferma. Per la metà di ottobre, in programma alcune iniziative destinate non soltanto ai soci, ma anche a tutti i giovani aspiranti...