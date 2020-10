Cronaca



Sesto Global Strike: Lucca in piazza per il clima

venerdì, 9 ottobre 2020, 12:10

di barbara ghiselli

"Sono fondamentali le politiche a favore dei problemi ambientali ma dobbiamo renderci conto che lo sono anche i comportamenti di ognuno di noi, ogni piccolo o grande gesto, le buone pratiche producono dei cambiamenti, che sono importanti passi per l'ambiente".

Questo è uno dei concetti di cui ha parlato Matteo Villa professore di Sociologia Economica all'Università di Pisa al sesto Global Strike che si è tenuto questa mattina in piazza Napoleone e al quale hanno partecipato molto studenti per dare voce al problema ambientale, dopo che "la pandemia lo ha spostato in secondo piano nelle agende politiche nazionali".

Come hanno sottolineato gli organizzatori: "Questa pandemia è un segnale che ci indica che dobbiamo ripensare la nostra relazione con l'ambiente, non come qualcosa da sfruttare, ma come qualcosa con cui convivere e rispettare".

La manifestazione è iniziata alle 9.30 e gli studenti si sono disposti nella piazza distanziati con la mascherina, osservando quindi le norme vigenti. Dopo l'intervento del professor Villa, gli alunni in piazza hanno partecipato a un flash mob tenendo in mano dei cartelloni dipinti di verde.