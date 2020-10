Si è spento monsignor Lelio Pollastrini

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 9 ottobre 2020, 08:23

Incidente mortale questa mattina, intorno alle 6, in autostrada. Un camion si è ribaltato sulla Firenze Mare, proprio allo svincolo della Bretella. Nonostante i soccorsi, per l'autista non c'è stato nulla da fare. Foto di Ciprian Gheorghita

giovedì, 8 ottobre 2020, 19:29

Le polizie municipali effettueranno controlli anche sull’osservanza delle misure di contenimento del contagio

giovedì, 8 ottobre 2020, 13:53

Giorni fa sulla Via della Chiesa Mutigliano, dalla quale si raggiungono, la Scuola Materna, la Media e l' Istituto Agrario, sono stati eseguiti dei lavori di rifacimento delle strisce ai lati della strada

giovedì, 8 ottobre 2020, 12:36

Il passaggio di consegne è avvenuto questa mattina nel corso del consiglio di amministrazione della società che ha recepito le dimissioni da consigliere e dalla carica dell’amministratore delegato che dal 2013 guidava la società, Andrea De Caterini, che assunto altri rilevanti incarichi all’interno delle società del gruppo Acea

giovedì, 8 ottobre 2020, 11:38

In seguito alla lite al bar "Il Bocconcino" in via Cesare Viviani a Monte S. Quirico di domenica sera, il gip ha convalidato l'arresto dell'aggressore, Massimiliano Pasquini, 55 anni, di Lucca, per tentato omicidio e disposto la custodia cautelare in carcere

giovedì, 8 ottobre 2020, 10:48

Sarà colorato di verde il Ponte di Rivangaio nella serata e notte del 10 ottobre e lo sarà come simbolo di partecipazione alla Giornata Mondiale per la Salute Mentale