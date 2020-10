Cronaca



Si ribalta col camion in autostrada, muore autista

venerdì, 9 ottobre 2020, 08:23

Incidente mortale questa mattina, intorno alle 6, in autostrada. Un camion si è ribaltato sulla Firenze Mare, proprio allo svincolo della Bretella. Nonostante i soccorsi, per l'autista non c'è stato nulla da fare.



Sul posto si è diretta l'automedica sud di Viareggio, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Sono tuttora in corso i rilievi. Da una prima e sommaria ricostruzione della dinamica, pare che il conducente abbia fatto tutto da solo. Il traffico è bloccato.



Foto di Ciprian Gheorghita



Notizia in aggiornamento