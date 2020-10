Cronaca



Sinergest dona due defibrillatori alla polizia

mercoledì, 7 ottobre 2020, 14:45

di chiara grassini

Questa mattina sono stati donati due defibrillatori alle Volanti della polizia da parte dell' azienda Sinergest. La consegna è avvenuta in presenza del questore Alessandra Farandola Cordella che in un suo intervento ha così commentato: "Aiutare la nostra comunità munendo le volanti di defibrillatore significa che potremmo dare una mano al cittadino che si dovesse trovare in difficoltà. Il Dae lo abbiamo in Questura proprio perché è un luogo di lavoro dove riceviamo molte persone e ci siamo voluti davvero attrezzare per fornire un servizio migliore."

Tra gli altri intervenuti anche il dirigente delle volanti Fabio Scalisi al quale è stato consegnato direttamente il defibrillatore da Marco Vannucchi, owner e Presidente di Sinergest.

Il dirigente e coordinatore del settore vendite ha sottolineato che l'azienda ha anche dei valori etici e sociali e a tal proposito ha ricordato lo spettacolo andato in scena lo scorso anno al Teatro del Giglio.

"E' stato molto naturale proporsi per poter donare i defibrillatori ed è stata anche l'occasione per acquistarne uno direttamente per la nostra azienda composta da circa 25 persone - ha detto - La dottoressa Allegra Cammi si è proposta di erogare il corso di formazione all' interno di Sinergest, che a sua volta verrà erogato il 15 ottobre."

I corsi di formazione sono estesi a tutto il personale operativo nonostante il personale volante sia già formato ma è opportuno seguire dei corsi di aggiornamento. I due defibrillatori consegnati stamani saranno destinati a un auto di turno di Lucca e l'altro a una di Viareggio.