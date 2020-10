Sorpreso a danneggiare auto a S.Concordio: quinta volta scatta l'arresto, ma è rimesso subito in libertà

Altri articoli in Cronaca

martedì, 20 ottobre 2020, 10:41

Domenica 18, alle 10:30, nella bella location di palazzo Pfanner, in una giornata fortunatamente assolata che ha fatto da cornice all’evento, si è inaugurata la mostra di moto e scooters d’epoca

lunedì, 19 ottobre 2020, 12:04

È accaduto a Conflans Saint-Honorine, un sobborgo nei pressi di Parigi: Samuel Paty, un uomo buono e gentile, un docente rispettato da tutti, “colpevole” di aver mostrato in classe le vignette su Maometto già pubblicate su “Charlie Hebdo” è stato decapitato da un diciottenne ceceno

lunedì, 19 ottobre 2020, 11:03

«Ancora violenza a San Ferdinando. Questa mattina nuova sassaiola (nella foto alcuni dei sassi utilizzati dalle 'risorse umane') contro i poliziotti, due colleghi della scientifica sono rimasti feriti. Adesso basta, siamo stanchi»

lunedì, 19 ottobre 2020, 09:12

Ho spesso parlato di mancanza di misura nel gestire il Covid. Ed in fondo la parola misura suona bene perché dà una impressione di ragionevolezza in chi la usa e non è troppo impegnativa. Però quello che è misurato per uno può non esserlo per un altro, e allora concretizziamo...

domenica, 18 ottobre 2020, 22:20

Grave incidente stradale questa sera sulla via Ludovica a S. Giusto di Brancoli. Scontro frontale tra un mezzo della Misericordia di Marlia e una vettura

domenica, 18 ottobre 2020, 19:17

Dopo l'ordinanza di Eugenio Giani che azzerava le visite agli anziani ricoverati nelle Rsa, ora è la volta delle visite agli ospedali