Spacca i finestrini delle auto in preda ad un raptus di nervosismo

venerdì, 9 ottobre 2020, 19:50

Pochi minuti fa, nei pressi del mercatino delle aste giudiziarie in viale San Concordio, diversi passanti hanno segnalato un uomo intento a spaccare i finestrini delle auto parcheggiate per strada.



Le volanti intervenute sono riuscite a rintracciare il soggetto, un uomo italiano di 75 anni, residente in zona, e lo hanno accompagnato in ufficio per approfondimenti. Dai primi accertamenti, sembrerebbe abbia compiuto il gesto in preda ad un raptus di nervosismo.



Tutte le persone danneggiate possono rivolgersi al 113 per presentare la relativa denuncia.



Danneggiata una macchina con un lunotto infranto e altre a cui l'uomo ha staccato il tergicristallo. Il 75enne sarà ricoverato in ospedale e sarà denunciato per danneggiamento.