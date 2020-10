Cronaca



Tambellini 'blinda' Ponte a Moriano e i commercianti insorgono

venerdì, 23 ottobre 2020, 16:15

Nelle ultime ore gli uffici di Confcommercio Lucca hanno ricevuto diverse segnalazioni di proteste da parte dei propri associati di Ponte a Moriano, a causa dei divieti di transito e di sosta istituiti in zona per la giornata di domani (sabato), momento in cui è previsto lo svolgimento di una corsa ciclistica per i ragazzi della categoria "Giovanissimi".

Proteste, quelle dei negozianti del Morianese, di cui Confcommercio si fa interprete: "Nell'ordinanza del Comune di Lucca – spiega l'associazione – si legge della entrata in vigore di divieti di transito veicolare e pedonale, oltre che del divieto di sosta, in diverse strade del paese che scatteranno alle 11 del mattino e resteranno in vigore fino alle 18,30. Lungo altre vie, invece, i divieto saranno in vigore dalle 13,30 alle 17,30. Naturalmente la nostra associazione non ha niente contro la manifestazione sportiva in sé, ma al tempo stesso non può che stigmatizzare le modalità e le tempistiche di una corsa che, in un giorno della settimana chiave per il commercio come quello del sabato, renderà di fatto impossibile per quasi tutta la giornata raggiungere le attività commerciali del Ponte".

"Con i tempi che corrono – prosegue la nota -, viste le tante e tristemente note difficoltà che il tessuto commerciale vive ogni giorno sulla propria pelle, sarebbe stata doverosa una maggiore attenzione prima di sbarrare l'accesso a un paese intero e ai suoi negozi, anche tenendo conto del fatto che il via alla gara è previsto per le 14,30".

"Un elemento – chiude Confcommercio – che rende ancora più inspiegabile le chiusure di certe strade sin dalle 11, addirittura 3 ore e mezzo prima del via".